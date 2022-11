Terans comemora gol (Crédito: Franklin de Freitas)

O meia uruguaio David Terans, do Athletico, passou a despertar interesse de mais clubes. Se antes o Vasco havia feito uma sondagem, agora o jogador passou a ser cobiçado também pelo Flamengo e pelo Atlético-MG, além do Al Shabab (Emirados Árabes Unidos).

Por enquanto, o Athletico afirma que não recebeu nenhuma proposta. Mas avisa que o jogador só será liberado se alguém pagar a multa rescisória. Para times brasileiros, o preço é de R$ 232 milhões. Para o mercado internacional, de R$ 328 milhões (o equivalente a 60 milhões de euros).

Terans, 28 anos, tem contrato com o Athletico até 30 de junho de 2025. Por enquanto, ele não fala sobre sair do clube. “Eu estou feliz, meu coração está feliz. Me sinto em casa no Athletico-PR, agora saio de férias e vamos pensar no ano que vem”, revelou o uruguaio, em entrevista após o jogo contra o Botafogo, pela última rodada do Brasileirão. “Eu tenho contrato com o clube, tenho que estar aqui no dia 15 de dezembro. E começar a próxima temporada, trabalhar”.

O Vasco foi o primeiro interessado no jogador. Para 2023, os cariocas terão um aporte financeiro da 777 Partners, que arrematou a SAF do clube e promete um time competitivo.

O Atlético-MG entrou no páreo nos últimos dias, segundo informação da imprensa mineira. Curiosamente, foi o Atlético que trouxe Terans para o futebol brasileiro, junto ao Peñarol (Uruguai), em 2018. Em 2021, o jogador foi cedido ao clube paranaense por R$ 7,5 milhões.

O Flamengo havia sondado Terans ainda em setembro deste ano. Agora, voltou à carga. A contratação do jogador seria um pedido do técnico Dorival Júnior. O clube carioca também tenta repatriar o meia Gérson, hoje no Olympique de Marselha (França).

Seleção uruguaia

Também após o jogo contra o Botafogo, Terans falou da seleção uruguaia. Ele estava cotado para ser convocado, mas ficou de fora da lista de 26 nomes do técnico Diego Alonso. “Eu estava tranquilo. Sabia que era difícil para mim, tem jogadores de muita qualidade na Seleção”, disse ele. “É óbvio que eu sempre tive a esperança de poder ser convocado, mas agora estarei torcendo por minha Seleção de casa, como um torcedor a mais, e deixar o melhor para todos os meus companheiros, que não tenho dúvida será um grande campeonato”. O ponta Canobbio, por sua vez, foi chamado para a Copa.