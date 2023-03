Athletico x Bahia (Crédito: Divulgação/Cahuê Miranda/athletico.com.br)

A equipe sub-20 do Athletico Paranaense chegou à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023. Com um gol de Felipe Chiqueti, o jovem time rubro-negro, nesta quinta-feira (23), superou o Bahia por 1 a 0 no Miniestádio do CAT Caju.

O duelo foi válido pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20. E o resultado coloca o Furacão, pelo menos momentaneamente, na zona classificação às quartas de final da competição. Após o jogo da tarde de hoje, faltam mais cinco para o término da primeira fase.

O jogo teve um belo gol, que veio após uma jogada muito bem trabalhada. Foi anotado aos 26 minutos do primeiro tempo. Leo Ataide carregou a bola pela direta e deu um bom passe para Kevin, que dominou e acionou Felipe Chiqueti. Com extrema habilidade, o camisa 10 recebeu na grande área e finalizou de perna esquerda, longe do alcance do goleiro do Bahia.

Felipe Chiqueti também havia anotado na vitória athleticana sobre o Fortaleza, na rodada passada.

A partida desta quinta-feira (23) foi realizada com portões fechados ao torcedor. Em razão de artigo do Regulamento Geral das Competições, momentaneamente não está sendo permitido o acesso de público nos jogos no CAT Caju.

Classificação

Com o resultado, o Athletico Paranaense soma agora 7 pontos (2 vitórias e 1 empate em 4 jogos) e subiu para a terceira colocação. Bahia (9 pontos), Santos (7 pontos) e Palmeiras (6 pontos) são as outras equipes na zona de classificação às quartas de final.

Também nesta quinta-feira (23), São Paulo e Atlético Goianiense empataram em 2 a 2 em Cotia (SP). Palmeiras x Fortaleza, Goiás x Cruzeiro e Grêmio x Santos completam a quarta rodada nesta sexta-feira (24).

Próximo jogo

O Athletico Paranaense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 na próxima quinta-feira (20), quando visita o Atlético Goianiense. A partida começa às 15h no Estádio Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).

O Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023

O Campeonato Brasileiro Sub-20 conta com a participação de 20 equipes, que estão divididas em dois grupos. O Furacão está no Grupo B, ao lado de Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo. Podem participar atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2003.

Nesta primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro do grupo. Após nove rodadas, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final e fazem o cruzamento olímpico com o Grupo A. A última rodada da fase de classificação ocorre na primeira semana de maio.

Os jogos das quartas de final serão em julho. Os jogos da semifinal estão previstos para agosto. Nestas duas fases, partidas de ida e volta. Faz o segundo duelo em casa quem tiver melhor campanha até este estágio da competição.

A decisão do Brasileiro Sub-20 ocorre em jogo único, previsto para 8 de setembro. E o campeão do Brasileirão Sub-20 estará classificado para disputar a CONMEBOL Libertadores Sub-20 de 2024.

Não há rebaixamento no Brasileiro Sub-20. O critério para disputa da competição é o Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Athletico Paranaense 1×0 Bahia

Athletico Paranaense: Filipe; Leo Ataíde, João Vitor, Arthur Zanela (Yuri Lima, aos 35min do 2ºT) e Vinicius Kauê; Murilo (Biro, aos 24min do 2ºT), Lima (Dourado, aos 42min do 2ºT) e Lucca (Rogério Zuin, no intervalo); Felipe Chiqueti (Walter, aos 35min do 2ºT), Kevin (Gustavo Mathiello, aos 24min do 2ºT) e Leonardo Derik. Técnico: Juca Antonello

Gol: Felipe Chiqueti, aos 26min do 2T (1×0).

Cartão amarelo: Vinicius Kahue, aos 40min do 1ºT; Arthur Zanella, aos 15min do 2ºT.

Bahia: Eric; Higor, Marcello, Nathan e Rafael (Vitinho, aos 27min do 2ºT); Sidney, Patrick Verhon (Alex, aos 22min do 2ºT) e Paulo Souto (Guilherme, aos 22min do 2ºT); Roger (Daniel, aos 40min do 2ºT), Juninho (Keneddy, no intervalo) e Gustavo Kawã (Léo Guerra, no intervalo).

Técnico: Rogério Ferreira.

Árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Local: Miniestádio do CAT Caju, em Curitiba (PR)