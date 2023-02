Cianorte x Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense venceu por 1 a 0 o Cianorte, nessa quarta-feira (dia 8) à noite, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Albino Turbay. Com o resultado, o time da capital ficou ainda mais isolado na liderança, agora com 22 pontos. A equipe do Interior está em 5º lugar, com 13 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Clique aqui para assitir ao gol da partida.

Já classificado para as quartas de final, o Athletico joga as últimas rodadas da 1ª fase em busca das vantagens do regulamento (adversário teoricamente mais frágil nas quartas e mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias).

JEJUM

O Athletico não vencia em Cianorte desde 2013, quando ganhou por 2 a 1. Depois daquela partida, foram mais 4 partidas no local: 3 derrotas e a vitória dessa quarta-feira. Clique aqui para saber mais.

CANOBBIO

O ponta uruguaio Canobbio soma agora 2 gols em 7 jogos em 2023 – no total, tem 5 gols em 46 jogos pelo Athletico. O artilheiro do time na atual temporada e do Paranaense 2023 é o centroavante Pablo, com seis gols em sete jogos .

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra não tinha 11 jogadores. Erick, Vitinho, Madson e Marcelo Cirino ficaram em recuperação. Vitor Roque e Mycael estão com a seleção brasileira sub-20. Fecham a lista os cinco suspensos pelas expulsões no Atletiba: Pedro Henrique, Thiago Heleno, Terans, Pedrinho e Christian. A novidade no banco era o zagueiro Kaique Rocha, 21 anos, ex-Inter e Sampadoria, que ainda não estreou.

ESQUEMA

O técnico Paulo Turra manteve o esquema tático 4-2-3-1, com Canobbio (direita) e Cuello (esquerda) pelos lados do campo (extremos). E Vitor Bueno centralizado.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 4 minutos, em bela troca de passes, o Athletico abriu o placar. Fernandinho tabelou com Pablo e rolou para Canobbio chutar para o gol vazio. Nos 15 minutos seguintes, os dois times seguiram atacando com frequência. O Cianorte levou perigo em dois escanteios (Bento fez duas boas defesas) e em um chute de fora da área. O time da capital incomodou em boas arrancadas de Cuello e Canobbio. A partir dos 20 minutos, porém, o Athletico conseguiu se organizar melhor, controlar o jogo e reduzir o ritmo, tentando administrar o placar e o desgaste físico. Aos 32, a equipe do Interior colocou uma bola na trave, em chute de bicicleta de Joanderson (ex-São Paulo).

SEGUNDO TEMPO

O Cianorte voltou melhor para o segundo tempo e começou pressionando. O Athletico recuou, mostrou sinais de cansaço e teve dificuldades para sair da defesa. Aos 4, Joanderson exigiu boa defesa de Bento. Aos 6, Nicolas acertou a trave, em chute de fora da área. O time da capital fez as primeiras substituições aos 10, com as entradas do meio-campista Cittadini e do atacante Rômulo. O time mudou para o 4-1-4-1, com Fernandinho como único volante. A linha de quatro ficou com Rômulo e Canobbio pelos lado do campo, e com Cittadini e Alex Santana centralizados. Aos 17, o centroavante Arriagada entrou no jogo, na vaga de Pablo. O Cianorte seguiu atacando com mais frequência, mas com dificuldades para finalizar. A partir dos 20, o Athletico começou a encontrar espaços para contra-ataques e teve três boas jogadas para ampliar. Uma delas foi aos 26, quando Canobbio chutou para fora, na cara do gol. Aos 27, o volante Hugo Moura entrou no lugar de Alex Santana.

EXPULSÃO

O centroavante Zé Love (35 anos, ex-Coritiba e Santos) foi expulso aos 11 do 2º tempo, após receber dois cartões amarelos, ambos por reclamação. Ele começou e ficou no banco de reservas por toda partida, até receber o vermelho. O volante Nathan, do Cianorte, foi expulso após o apito final, também por reclamação.

CIANORTE 0x1 ATHLETICO

Cianorte: Neto; Adriano Junior (Marlon), Igor Morais, Handerson e Nicolas; Renan Areias (Mafra) e Nathan; Luiz Fernando, Caio Cunha (Gabriel Pires) e Raul (Rian); Joanderson (Marlon Martins). Técnico: Alexandre Gallo

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Alex Santana (Hugo Moura); Canobbio, Vitor Bueno (Cittadini) e Cuello (Rômulo); Pablo (Arriagada). Técnico: Paulo Turra

Gol: Canobbio (4-1º)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Arriagada, Canobbio (A). Joanderson, Renan Areias (C).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Público: 2.463 pagantes

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Gol do Athletico. Fernandinho tabela com Pablo, recebe na área e rola para trás. Canobbio chuta para o gol vazio.

6 – Dois escanteios perigosos. No 1º, Caio Cunha cobra e Handerson exige boa defesa de Bento. No 2º, Caio Cunha tenta olímpico e o goleiro salva.

25 – Cuello invade a área e chuta cruzado. Handerson bloqueia.

27 – Luiz Fernando cai na área ao dividir com Fernando e pede pênalti.

32 – Bola alta na área. Joanderson tenta de bicicleta e acerta a trave.

Segundo tempo

4 – Joanderson recebe na meia-lua, gira e chuta forte. Bento espalma.

6 – Nicolas avança e chuta de longe. A bola bate na trave.

17 – Depois de escanteio, Joanderson pega rebote na área e chuta sobre o gol.

19 – Cittadini chuta perto, ao lado.

26 – Contra-ataque. Rômulo toca e Arriagada deixa para Canobbio, que sai na cara do gol. Ele chuta para fora.

30 – Canobbio puxa contra-ataque e aciona Rômulo, que chuta para fora.

33 – Escanteio. Khellven cobra escanteio. Cittadini cabeceia perto, ao lado.

42 – Luiz Fernando chega no fundo e cruza na medida. Na cara do gol, Rian tenta finalizar com o peito e a bola vai ao lado.

47 – Depois de escanteio, Igor Morais chuta forte e Bento faz boa defesa.