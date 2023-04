Athletico x Atlético-MG (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense venceu por 2 a 1 o Atlético-MG, nessa terça-feira (dia 18) à noite, na Arena da Baixada, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Furacão ficou em 1º lugar do Grupo G, com 4 pontos, à frente de Libertad (3 pontos), Alianza Lima (1) e Atlético-MG (1). A 2ª rodada encerra na quinta-feira, com o jogo Libertad x Alianza. Ao final das seis rodadas, os dois primeiros avançam para a próxima fase. E o terceiro entra na segunda fase da Sul-Americana 2023.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Libertad, no Paraguai, em 4 de maio.



















SÉRIE INTERNACIONAL

Em competições internacionais, o Athletico não perde em casa desde 24 de julho de 2019, quando levou 1 a 0 do Boca Juniors. Desde então, somou 14 vitórias e 4 empates como mandante por Libertadores (11 jogos), Sul-Americana (seis) e Recopa (um).

FATOR CAMPO

Considerando os jogos como mandante e por todas as competições, o Athletico está invicto desde 25 de outubro de 2022 (3 a 1 para o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão). Desde então, foram 11 vitórias e 2 empates em casa.

ARTILHEIROS

O centroavante Vitor Roque (dez jogos no ano) e o meia Terans (18 jogos) dividem a vice-artilharia do Athletico em 2023, com 5 gols cada. O artilheiro é Pablo, com 9 gols em 20 partidas.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico não tinha Thiago Heleno, suspenso, e Alex Santana, lesionado. As novidades eram Christian no meio-campo e Rômulo no ataque. O técnico Paulo Turra começou no esquema tático 4-1-4-1, com Fernandinho como único volante. Na linha de quatro, ele tinha Terans (direita), Christian (centro), Erick (centro) e Rômulo (esquerda). Depois, variou para o 4-2-3-1, com Terans (centro), Christian (esquerda) e Rômulo (direita) na linha de três. Já o time mineiro não contava com Pavón e Saravia, suspensos.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com ataques frequentes dos dois lados. Vitor Roque abriu o placar já aos 6 minutos, em jogada individual. O duelo seguiu eletrizante, com os dois times atacando. Só depois dos 15 minutos, quando o Athletico mudou do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1, o jogo ficou mais controlado.

PÊNALTI

Aos 25 do 1º, Terans bateu escanteio, Erick desviou e a bola tocou no braço de Paulinho. O árbitro foi a monitor do VAR e marcou pênalti. Terans cobrou e converteu: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Athletico retornou com Terans na esquerda e Christian centralizado. O restante do 4-2-3-1 era o mesmo. O jogo seguiu com boas ações ofensivas dos dois lados, mas com ritmo mais controlado.

GOL ANULADO

Aos 17 do 2º, falta na esquerda. Hyoran cobrou com efeito. A bola entrou direto. O árbitro anulou o gol, por impedimento de Jemerson, que atrapalhou a ação do goleiro Bento.

FIM DE JOGO

Aos 20 do 2º, a primeira substituição no Athletico, com a entrada do ponta Thiago Andrade (ex-New York) no lugar de Rômulo. O Galo diminuiu para 2 a 1 aos 24, após contra-ataque, jogada de Hulk, falha de Zé Ivaldo e finalização de Paulinho. O empate quase ocorreu aos 26, quando Patrick ficou livre na área, mas Bento salvou com o pé. Aos 32, mais duas substituições no Furacão, com as entradas do centroavante Pablo e do ponta Cuello. O time mineiro partiu com tudo para o ataque e conseguiu sufocar o mandante.

EXPULSÃO

Aos 42, Thiago Andrade puxou contra-ataque e foi parado por Mariano. Ele levou o segundo amarelo e acabou expulso. O Galo ficou com um jogador a menos e, mesmo assim, seguiu pressionando. Bento precisou fazer mais uma grande defesa aos 45, em chute de Hyoran, na cara do gol.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 35% de posse de bola, 8 finalizações (4 certas), 2 escanteios e 70% de precisão nos passes. O Atlético-MG somou 24 arremates (10 certos), 10 escanteios e 83% de acerto nos passes. Os dados são do Sofascore.

ATHLETICO 2×1 ATLÉTICO

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Pedrinho; Fernandinho; Erick, Christian (Hugo Moura), Rômulo (Thiago Andrade) e Terans (Cuello); Vitor Roque (Pablo). Técnico: Paulo Turra

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos (Bruno Fuchs), Jemerson e Dodô (Hyoran); Battaglia, Zaracho, Patrick, Pedrinho (Vargas) e Paulinho; Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Vitor Roque (6-1º), Terans (35-1º) e Paulinho (24-2º)

Expulsão: Mariano (42-2º)

Cartões amarelos: Mariano, Paulinho (CAM).

Árbitro: Pablo Echavarria (Argentina)

Público: 27.401

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Lançamento. Pedro Henrique fura. Paulinho invade a área e chuta. Bento salva.

2 – Everson sai da área para cortar contra-ataque e dá chutão. A bola bate nas costas de Rômulo e quase entra no gol.

5 – Hulk enfia. Paulinho recebe livre na área, mas chuta mal, para fora.

6 – Gol do Athletico. Rômulo recebe na esquerda e aciona Vitor Roque no centro. Ele dispara, passa por três, invade a área e chuta no cantinho.

9 – Bento sai jogando errado. Hulk aproveita e chuta de longe. A bola passa perto.

26 – Khellven invade a área e chuta no canto. Éverson espalma.

35 – Gol do Athletico. Pênalti para o Athletico, por toque no braço de Paulinho, após escanteio de Terans. Terans cobra a penalidade e converte.

43 – Hulk dispara, tromba com três e a bola escapa. Paulinho sai na cara do gol e chuta. Bento salva.

46 – Terans cruza da esquerda. Rômulo cabeceia no canto. Everson espalma.

47 – Battaglia pega rebote fora da área e chuta no canto. Bento defende.

Segundo tempo

13 – Belo lançamento de Fernandinho para Vitor Roque. Everson sai bem e intercepta fora da área.

24 – Gol do Atlético-MG. Hulk passa por Zé Ivaldo e enfia para Paulinho, que chuta na saída de Bento.

26 – Patrick recebe na área, fica na cara do gol e chuta. Bento salva com o pé.

37 – Falta de longa distância. Hulk cobra com uma bomba. A bola passa perto.

45 – Paulinho invade a área e rola para Hyoran, na cara do gol. Ele chuta e Bento salva.