Zé Ivaldo (Crédito: Divulgação/José Tramontin/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense enfrenta nesta terça-feira (dia 18) às 21 horas o Atlético Mineiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Arena da Baixada. Os dois timesbrasileiros tropeçaram na primeira rodada. O Athletico empatou em Lima, com o Alianza. O Galo perdeu em casa para o Libertad. Ao final das seis rodadas, os dois primeiros avançam para a próxima fase. E o terceiro entra na segunda fase da Sul-Americana 2023.

O jogo terá transmissão pela ESPN e pelo Star Plus.

Os ingressos custam R$ 300.

ESCALAÇÃO

O Athletico não teráo zagueiro Thiago Heleno, suspenso pela expulsão no Peru. Pedro Henrique e Zé Ivaldo devem formar a dupla de zaga. Matheus Felipe corre por fora. O técnico Paulo Turra fez oito mudanças na partida de sábado, contra o Goiás. Ele não deu pistas sobre a escalação para o jogo com o Galo. É certo que vai manter o esquema tático 4-2-3-1, base do trabalho dele em 2023.

A novidade no banco será o ponta Thiago Andrade, que veio do New York City e estreou no último sábado. A baixa novamente é o volante Alex Santana, lesionado.

ALGOZ

Para o Furacão, o jogoserá o reencontro com um velho algoz. O Atlético Mineiro foiresponsável por eliminações históricas e resultados amargos paraa torcida do time paranaense. Clique aqui para saber mais.

GALO

O Atlético-MG tem desfalques importantes para o jogo. Clique aqui para saber mais.

ATHLETICO x ATLÉTICO

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Pedrinho; Fernandinho e Erick; Canobbio, Terans e Cuello; Vitor Roque (Pablo). Técnico: Paulo Turra

Atlético-MG: Everson;Mariano, Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Otávio (Battaglia), Hyoran, Zaracho, Patrick e Paulinho; Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Pablo Echavarria (Argentina)

Local: Arena da Baixada, às 21 horas

Ingressos: R$ 300

TV: ESPN e Star Plus