Thiago Heleno (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense enfrenta o Azuriz, de Pato Branco, nesta quarta-feira (dia 1º) às 19h15, na Arena da Baixada, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital lidera a competição e tem a classificação bem encaminhada. Joga para garantir a melhor posição possível – os confrontos das quartas de final são definidos com base na classificação da primeira fase – e ter a vantagem do mando de campo da segunda partida nas fases eliminatórias. Já o Azuriz busca a primeira vitória na competição e luta para terminar entre os oito primeiros ao final da primeira fase.

O jogo será transmitido por NSports, Furacão Live e OneFootball – todos pagos.

ESCALAÇÃO

No Athletico, o técnico Paulo Turra vai seguir com o rodízio de jogadores. Nas últimas duas partidas, trocou metade do titular. Com isso, as novidades agora devem ser o meia Terans, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Fernandinho, que não enfrentaram o São Joseense, no fim de semana. O centroavante Pablo, titular nas cinco rodadas, vai ficar de fora contra o Azuriz, para evitar o desgaste físico excessivo. No próximo domingo, o Athletico recebe na Arena o Coritiba, pela 7ª rodada da competição.

INÍCIO

O Athletico faz seu melhor início de Campeonato Paranaense em 14 anos. Com cinco vitórias em cinco jogos, o time de 2023 superou as campanhas de 2012 e de 2009, que tiveram quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras rodadas. A melhor arrancada do clube na história do Estadual ocorreu em 2008, quando somou 12 vitórias nas 12 primeiras partidas.

JEJUM

O Azuriz não vence uma partida há quase sete meses. A última vitória foi em 3 de julho de 2022 — 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time somou cinco empates e quatro derrotas. No Paranaense 2023, foram quatro empates (com Coritiba, São Joseense, FC Cascavel e Londrina) e uma derrota (Operário).

O elenco do Azuriz tem figuras conhecidas, até um jogador que atuou no Real Madrid junto com Vini Jr e Luca Zidane, filho do lendário Zinedine Zidane. Clique aqui para saber mais.

ATHLETICO x AZURIZ

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Fernando (Pedrinho); Erick e Fernandinho; Canobbio (Vitor Bueno), Terans e Vitinho (Cuello); Rômulo (Pablo ou Vitor Bueno). Técnico: Paulo Turra

Azuriz: Fabricio; Eliandro, Willian, Léo Machado, Fornari e Carlos Junio; Matheus Neris, Galvan e Fabricio Oya; Vieira e Wellisson. Técnico: Tcheco

Árbitro: Murilo Klein

Local: Arena da Baixada, às 19h15

TV: NSports, Furacão Live e OneFootball