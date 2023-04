Khellven (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense decide com o CRB, nesta terça-feira (dia 25) às 21h30, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em 12 de abril, o time alagoano venceu em casa por 1 a 0. Com isso, fica com a vaga se empatar hoje na Arena da Baixada, na partida de volta. O Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis. Ou ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. O gol como visitante não é critério de desempate.

O jogo será transmitido pelo Amazon Prime (streaming pago).

PREMIAÇÃO

Por estar na Libertadores 2023, o Athletico entrou direto na 3ª fase. Já o CRB passou por União Rondonópolis-MT e Operário-MS nas fases anteriores. Por participar da 3ª fase, o time paranaense recebeu R$ 2,1 milhões. Se passar pelo CRB, recebe mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim R$ 5,4 milhões. Os confrontos das oitavas de final são definidos por sorteio.

FATOR CAMPO

Considerando os jogos como mandante, o Athletico está invicto desde 25 de outubro de 2022 (3 a 1 para o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão). Desde então, foram 11 vitórias e dois empates em casa.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O meio-campista Léo Cittadini, 29 anos, desfalca o time. Ele sofreu uma lesão na coxa e vai precisar de um mês para se recuperar. O técnico Paulo Turra vai trocar a escalação a cada jogo, adaptando o time às características dos adversários e dosando o desgaste físico da maratona de partidas.

Com isso, tudo indica que serão titulares contra o CRB o lateral-direito Khellven, o zagueiro Zé Ivaldo, o meia Terans e o centroavante Vitor Roque. A novidade entre os relacionados é o volante Alex Santana, recuperado de lesão.

CRB

Desde que venceu o Athletico em Maceió, o CRB só disputou um jogo – derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, na última sexta-feira, pela Série B. Para hoje, a tendência é que Juninho Valoura entre no lugar de Anderson Leite (29 anos, ex-Londrina). A dúvida para hoje é Rômulo. No meio-campo, segue a disputa entre Rafael Longuine (32 anos, ex-Santos e Coritiba) e João Paulo (32 anos, ex-Paraná Clube, Cruzeiro e Ponte Preta)

Na ponta, outro duelo por uma vaga entre o colombiano Copete (35 anos, ex-Santos) e Renato (33 anos, ex-Avaí e Fluminense). Renato é o artilheiro do time em 2023, com 11 gols em 17 jogos.

ATHLETICO x CRB

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Fernandinho (Christian) e Erick (Hugo Moura); Canobbio (Willian Bigode), Terans e Thiago Andrade; Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Auremir e Juninho Valoura; Mike, Rafael Longuine (João Paulo) e Renato (Copete); Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Arena da Baixada, às 21h30

TV: Amazon Prime

Ingressos: R$ 200

PRINCIPAIS JOGADORES DO CRB

goleiro Diogo Silva (36 anos, ex-Vasco e Ceará)

zagueiro Fábio Alemão (26 anos, ex-Operário e Inter)

zagueiro Anderson Conceição (33 anos, ex-Vasco)

lateral-direito Matheus Ribeiro (30 anos, ex-Athletico, Vasco e Chapecoense)

lateral-esquerdo Guilherme Romão (25 anos, ex-Corinthians)

volante Auremir (31 anos, ex-Paraná Clube)

meia Juninho Valoura (37 anos, ex-América-MG e Fortaleza)

meia João Paulo (32 anos, ex-Paraná Clube e Cruzeiro)

meia Rafael Longuine (32 anos, ex-Santos e Coritiba)

ponta Renato (33 anos, 11 gols em 17 jogos em 2023, ex-Avaí e Fluminense)

ponta Mike (30 anos, fez 18 gols em 54 jogos pelo Atlético-GO em 2019)

ponta Copete (35 anos, ex-Santos e Avaí)

centroavante Anselmo Ramón (34 anos, ex-Cruzeiro e Chapecoense)