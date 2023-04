Fernandinho (foto: José Tramontin / site oficial do Athletico)

Athletico e FC Cascavel disputam neste domingo (9) o segundo jogo das finais do Campeonato Paranaense. A partida começa às 17 horas, na Arena da Baixada. Seja quem for o campeão, cravará uma marca inédita.

A partida será transmitida pelo streaming NSports e pelo Furacão Live, o streaming do próprio Athletico.

Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, em Cascavel, o Athletico joga por um empate para ser campeão. O FC Cascavel precisa vencer por dois gols de saldo. Se vencer por apenas um gol, o título será decidido nos pênaltis.

MARCA

Desde 1995, quando Mario Celso Petraglia entrou na diretoria do Athletico, o time conquistou 15 títulos: um Brasileirão (2001), uma Copa do Brasil (2019), uma Copa Suruga (2019), duas Copas Sul-Americanas (2018 e 2021), uma Série B (1995) e 9 estaduais (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2016, 2018, 2019 e 2020 – sem contar o de 2009, quando Petraglia estava fora da diretoria. Mas nenhum deles foi de forma invicta. E o Athletico está perto de quebrar essa marca. Até agora, em 16 jogos neste Estadual, o time venceu 15 e empatou um (contra o Coritiba).

“O Estadual estás muito difícil, está sendo o melhor estadual de que estou participando”, disse o zagueiro Thiago Heleno, que está no Athletico desde 2015. “Temos consciência que estamos fazendo um bom trabalho”.

O FC Cascavel, por sua vez, busca seu primeiro título de primeira divisão estadual. Fundado em 2008, o time já conquistou a terceira divisão (em 2013) e a segunda divisão (em 2014). Desde 2015, integra a elite do futebol paranaense.

RIVALIDADE

Em 2021, o Athletico enfrentou o FC Cascavel na semifinal do Paranaense. O primeiro jogo, na Arena da Baixada, terminou 1 a 1. Na segunda partida, o Furacão usou o time titular e o FC cascavel tinha diversos desfalques por causa da Covid-19. O clube do interior até tentou trocar a data da partida, mas não conseguiu. Com apenas 14 jogadores em condições de atuar, o FC Cascavel venceu por 2 a 1, de virada, e se classificou para a final – para depois perder o título na decisão contra o Londrina.

Por outro lado, o Athletico tem sido a grande “asa-negra” do FC Cascavel. Desde que o técnico Luiz Carlos Cruz assumiu o comando, o time do interior foi derrotado duas vezes pelo Furacão (na fase de grupos e no primeiro jogo das finais). Nos outros jogos, perdeu apenas uma vez, contra o Operário, nas semifinais – mas depois venceu nos pênaltis.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O técnico do Athletico, Paulo Turra, ainda tem mais um treino, neste sábado (8), para definir a equipe que irá a campo na final. No treino desta sexta-feira (7), o volante Alex Santana esteve ausente. Ele sofreu uma pancada na partida de terça-feira (4), contra o Alianza Lima, e é dúvida para a decisão. Além disso, Erick cumpre suspensão, por ter sido expulso no jogo de ida.

A única certeza é que Fernandinho será titular. Seu parceiro como volante pode ser Hugo Moura ou Christian. Com Hugo Moura, o time ganha em marcação, mas perde em criatividade. Com Christian, ganha em mobilidade, mas perde na marcação.

Do meio para a frente, Turra faz mistério, já que usou duas formações diferentes nas duas últimas partidas. Diante do Cascavel, o time titular tinha Terans (direita) e Canobbio (esquerda) como extremos, Vitor Bueno como meia centralizado e Pablo de centroavante. Contra o Alianza Lima, Canobbio (direita) e Cuello (esquerda) começaram como os dois extremos, Terans jogou de meia centralizado e Vitor Roque era o centroavante.

ESCALAÇÃO DO FC CASCAVEL

No FC Cascavel, admite-se a dificuldade de vencer o jogo deste domingo por dois gols de diferença – ou vencer por um gol e decidir nos pênaltis. “Mas a palavra ‘desistir’ não entrou no CT durante todo esse ano”, disse o zagueiro Willian Gomes, ao site oficial do clube. “Se conseguirmos transferir todo esse trabalho e confiança para o campo no domingo, temos grande possibilidade de sairmos vitoriosos”. O técnico Luiz Carlos Cruz deve manter a base da equipe dos últimos jogos. O único desfalque é o lateral César Moraes. Expulso no primeiro jogo das finais, ele cumpre suspensão. A tendência é que Mateus entre em seu lugar.

ATHLETICO x FC CASCAVEL

Athletico: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Hugo Moura (Christian); Terans, Vitor Bueno (Canobbio) e Cuello; Pablo (Vítor Roque). Técnico: Paulo Turra

FC Cascavel: André Luiz; Libano, Rafael, Willian Gomes e Mateus Rodrigues; Jacy, Gama e Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho e Gaspar. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Árbitro: Jose Mendonça Da Silva Jr.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 17 horas