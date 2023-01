Paulo Turra, técnico do Athletico (foto; José Tramontin / site oficial do Athletico)

O Athletico enfrenta o Maringá na tarde deste sábado (21), às 16 horas, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida confronta duas equipes com 100% de aproveitamento e será na Arena da Baixada, com um público diferente: apenas mulheres e menores de 12 anos.

A partida será transmitida pelo Nsports, streaming que vai passar todos os jogos do Estadual. Outra opção é o Furacão Live, streaming do próprio Athletico.

PÚBLICO

A partida deste sábado é a primeira do Athletico em casa neste Estadual. Contudo, o clube carrega uma punição de perda de dois mandos de campo, por causa de brigas de torcidas envolvendo os atleticanos ocorridas no último Campeonato Paranaense. A punição era para ser jogos sem público. Mas uma decisão da Justiça liberou o acesso ao estádio para mulheres e menores de 12 anos, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Com isso, a expectativa é de casa cheia. Na terça-feira (17), o Athletico comunicou que não havia mais ingressos para a torcida do mandante. Foram arrecadadas mais de 30 toneladas de alimentos, segundo o clube.

“Parabenizo quem tomou essa decisão. O clube foi punido, ok, mas é uma alternativa muito sadia”, disse o técnico do Athletico, Paulo Turra. “Nossas torcedoras e torcedores mirins estarão em peso no sábado. É um público diferente. A gente fica feliz e está curioso para ver essa presença”.

TABELA

Tanto Athletico quanto Maringá venceram seus jogos nas duas primeiras rodadas. O Furação bateu Rio Branco (4 a 0) no sábado (14), em Paranaguá, e Aruko (2 a 1), na última quarta-feira (18), no Willie Davids. Já o Maringá derrotou o Foz (1 a 0) e o Rio Branco (2 a 0), ambos em casa.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Nas últimas temporadas, o Athletico tem usado o time de aspirantes no Estadual. Desta vez, o clube inscreveu os principais jogadores, sob o comando de Paulo Turra. Turra era auxiliar do treinador Luiz Felipe Scolari e foi efetivado como o técnico depois que Felipão se tornou dirigente do clube.

Num primeiro momento, Turra deve manter a mesma escalação que iniciou a partida contra o Aruko. Há a expectativa das estreias do lateral-direito Madson (que retornou ao clube) e do lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense), dois reforços contratados para este ano. Os desfalques certos são o goleiro Mikael e o atacante Vitor Roque, que estão com a seleção sub-20 no Sul-Americano na Colômbia.

ESCALAÇÃO DO MARINGÁ

O Maringá é o atual vice-campeão estadual – perdeu a final de 2022 para o Coritiba – e conseguiu manter a base para este ano. Alguns dos remanescentes são o goleiro Dheimison, o lateral Marcos Vinícius, o zagueiro Gustavo Vilar, os volantes João Denoni, Matheus Bianqui e os atacantes Alemão e Mirandinha, além do técnico Jorge Castilho.

Para este sábado, o Maringá deve repetir a escalação que derrotou o Rio Branco. “O time está bem focado. Os jogadores sabem o que querem. Sabemos da dificuldade, mas quem quer chegar longe não pode escolher adversário. É importante ganhar em casa, não tem como fugir dos grandes da capital. A dificuldade é maior, mas o jogo é jogado”, disse Castilho.

ATHLETICO x MARINGÁ

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick e Fernandinho; Canobbio, Terans e Vitinho; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Max Miller e Caíque; João Denoni, Matheus Bianqui e Morelli; Alemão, Bruno Lopes e Mirandinha. Técnico: Jorge Castilho

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, sábado, às 16 horas