Volante Otavio durante treino do Athletico Paranaense em 2017 (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

O Atlético Mineiro tem desfalques para o duelo contra o Athletico. Um deles é o ponta argentino Pavón, 27 anos, suspenso. Ex-Boca Juniors, ele jogou a Copa do Mundo de 2018 (quatro jogos). Outra baixa é o lateral-direito argentino Saravia, ex-Botafogo, Inter e Porto-Portugal, também suspenso.

A novidade na delegação é o atacante chileno Eduardo Vargas, 33 anos, recuperado de lesão. O jogador disputou a Copa do Mundo de 2014 e soma 40 gols em 106 jogos pela seleção chilena.

A surpresa pode ser o volante argentino Battaglia, 31 anos, ex-Sporting Lisboa.

ELENCO

O artilheiro do Galo em 2023 é o atacante Hulk, 36 anos, com 14 gols em 16 jogos. Outro destaque é o ponta Paulinho, 22 anos, ex-Leverkusen-ALE e Vasco, com 6 gols e 5 assistências em 17 jogos. O volante Otávio, 28 anos, ex-Athletico Paranaense é o pilar do meio-campo.

CAMPANHA

O Atlético foi campeão mineiro em 2023 e soma 12 vitórias, quatro empates e três derrotas na temporada. Na Libertadores, passou por Carabobo na primeira fase preliminar e pelo Millonarios na segunda fase preliminar. Na fase de grupos, perdeu em casa para o Libertad. Na Copa do Brasil, começou na 3ª fase e estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Brasil-RS. No Brasileirão, estreou com derrota para o Vasco.

ATHLETICO x ATLÉTICO

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Matheus Felipe) e Pedrinho; Fernandinho e Erick; Canobbio, Terans e Cuello; Vitor Roque (Pablo). Técnico: Paulo Turra

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Otávio, Hyoran, Zaracho, Patrick e Paulinho; Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Pablo Echavarria (Argentina)

Local: Arena da Baixada, às 21 horas

TV: ESPN e Star Plus