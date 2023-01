Fernandinho (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

Aruko 1×2 Athletico, 18 de janeiro de 2023, Paranaense, em Maringá

Bento (7,0)

Fez três boas defesas. Seguro.

Khellven (6,0)

Razoável na defesa, nos passes e no apoio.

Pedro Henrique (6,0)

Foi bem nos duelos e na saída de bola.

Thiago Heleno (5,5)

Sofreu nas jogadas de velocidade e ao tentar cobrir Pedrinho.

Pedrinho (4,5)

Levou um baile de Tales. E, com a bola, pouco ajudou.

Erick (6,0)

Razoável no trabalho de área a área.

Fernandinho (6,5)

Mostrou qualidade nos passes e visão de jogo. Conquistou um pênalti.

Hugo Moura (5,5)

Entrou aos 15-2º. Envolvido pelo toque de bola adversário.

Canobbio (6,5)

Fez um gol e foi a principal arma no 1º tempo. Faltou precisão em alguns lances.

Jajá (sem nota)

Entrou aos 46-2º. Pouco tempo.

Terans (6,0)

Perdeu um pênalti. Cruzou para o 2º gol. Irregular na produção ofensiva.

Vitor Bueno (sem nota)

Entrou aos 44-2º. Pouco tempo.

Vitinho (6,0)

Belo passe para o 1º gol. Fora isso, quase não jogou.

Julimar (sem nota)

Entrou aos 44-2º. Pouco tempo.

Pablo (6,0)

Fez um gol. Fora isso, participou pouco do jogo.

Alex Santana (5,5)

Entrou aos 15-2º. Batido no lance do gol. Razoável no resto.