CRB 1×0 Athletico

CRB 1×0 Athletico, 12 de abril de 2023, Copa do Brasil, em Maceió

Bento (7,0)

Fez 4 defesas – duas difíceis. Seguro.

Khellven (6,5)

Bem no apoio. Razoável na marcação.

Madson (sem nota)

Entrou aos 39-2º. Jogou pouco tempo

Zé Ivaldo (5,5)

Batito em dois lances. Bem no apoio ao ataque.

Thiago Heleno (6,0)

Razoável na parte defensiva e na saída de bola.

Pedrinho (5,0)

Não foi bem na marcação e no apoio.

Fernandinho (6,0)

Razoável na armação e na marcação.

Christian (6,0)

Entrou aos 16-2º. Defendeu e atacou. Ajudou no fim.

Erick (5,0)

Batido no lance do gol. Irregular no resto do jogo.

Hugo Moura (sem nota)

Entrou aos 39-2º. Jogou pouco tempo

Canobbio (4,5)

Errou quase tudo que tentou. Esforçado na marcação.

Willian Bigode (5,0)

Entrou aos 16-2º. Pouco ajudou no ataque.

Terans (6,0)

Foi quem mais criou (4 passes para finalizações), mas faltou precisão ao definir.

Cuello (5,0)

Errou nos poucos lances que participou.

Pablo (5,5)

Entrou aos 25-2º. Uma jogada útil.

Vitor Roque (5,5)

Dois chutes tortos. Alguns bons dribles. Sofreu 3 faltas.