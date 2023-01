Athletico x Foz (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico 3×1 Foz, 25 de janeiro de 2023, Campeonato Paranaense, Arena da Baixada

Bento (6,0)

Uma boa defesa. Pouco exigido.

Madson (6,0)

Seguro na marcação e na saída de bola.

Khellven (6,5)

Entrou aos 13-2º. Um bom cruzamento. Participativo.

Zé Ivaldo (7,0)

Marcou um gol e foi seguro na defesa.

Thiago Heleno (6,5)

Razoável na marcação e seguro na saída de bola.

Pedrinho (5,5)

Falhou no gol do Foz. Deu um gol para Rômulo. Irregular no resto do jogo.

Fernandinho (7,0)

Comandou o meio-campo com belos passes e lançamentos.

Alex Santana (5,5)

Boa movimentação, mas perdeu duas chances de gol.

Léo Cittadini (sem nota)

Entrou aos 36-2º. Pouco tempo.

Vitor Bueno (7,0)

Marcou um golaço e construiu boas jogadas.

Christian (7,0)

Entrou aos 36-2º. Fez um belo gol. Preciso e bem posicionado.

Terans (6,0)

Cobrou o escanteio do 1º gol, mas errou demais nos lances decisivos.

Cuello (6,0)

Três boas jogadas na ponta.

Jajá (6,5)

Entrou aos 19-2º. Ajudou do 3º gol. Participativo no resto do jogo.

Pablo (5,5)

Boa movimentação, mas faltou finalizar e participar mais.

Rômulo (5,5)

Entrou aos 13-2º. Perdeu um gol feito. Uma finalização perigosa. Razoável no resto.