Maringá 0x2 Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

Maringá 0x2 Athletico, 18 de março de 2023, Willie Davids, semifinal do Paranaense

Bento (6,0)

Fez duas defesas fáceis. Pouco exigido.

Khellven (6,0)

Razoável no apoio e na marcação.

Zé Ivaldo (6,0)

Seguro na proteção ao lado direito.

Thiago Heleno (6,0)

Criou uma chance de gol, mas teve uma falha defensiva. Razoável no resto.

Pedrinho (5,0)

Perdeu o duelo com Robertinho. Não se destacou no apoio.

Erick (6,0)

Fez um gol. Fora isso, foi envolvido pelo meio-campo adversário.

Fernandinho (6,0)

Começou a jogada do 1º gol. Não foi bem no resto do jogo.

Vitor Bueno (5,0)

Quase não participou do jogo.

Cuello (4,5)

Entrou aos 8-2º. Perdeu um gol feito e uma penalidade. Fez uma boa jogada.

Terans (5,5)

Perdeu um gol e não foi bem em outros lances. Duas boas jogadas.

Alex Santana (6,5)

Entrou aos 38-2º. Fez o gol e ajudou a controlar o meio-campo no fim.

Canobbio (4,5)

Errou quase tudo que tentou. Falhou em lances fáceis.

Pablo (5,0)

Chutou uma na trave. Fora isso, quase não jogou.

Vitor Roque (7,0)

Entrou aos 25-2º. Participou de dois gols e sofreu um pênalti.