Christian (Crédito: Franklin de Freitas)

O Bahia desistiu de comprar o volante Christian, 22 anos, do Athletico Paranaense. O jogador chegou a se despedir do clube paranaenses nas redes sociais e já estava em Salvador. O Grupo City, que adquiriu 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Bahia, ofereceu 2,8 milhões de euros pelo jogador.

“Ressalva nos exames médicos foi apontada pelo grupo City e Bahia. Atleta está apto a jogar. Porém, Bahia e City entendem q o investimento não é válido”, informou a jornalista Monique Vilela. “Diante da ressalva nos exames, Bahia consultou o Athletico numa tentativa de empréstimo, pra não precisar investir na compra do atleta. Athletico não quis, até porque a ideia era lucrar com a venda do jogador. Christian volta e será utilizado no grupo principal”, explicou a jornalista.

VALORES

O site Transfermarkt.de já havia dado como certa a transferência de Christian e com o valor de 2,8 milhões de euros. Segundo a base de dados do site alemão, essa seria a 30ª maior venda do clube, considerando o valor em euros.

VOLANTE-ARTILHEIRO

Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).

VOLANTES-ARTILHEIROS

Do Athletico Paranaense desde 2013

Jogador Gols Jogos Média de gols Hernani 19 129 0,15 Christian 14 126 0,11 Bruno Guimarães 10 106 0,09 Lucho González 10 160 0,06

LESÃO

Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.

ELENCO

Sem Christian e Matheus Fernandes (negociado com o Red Bull Bragantino), o Athletico terá como volantes em 2023: Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20). O volante Pablo Siles, que estava emprestado para o Cruzeiro em 2022, pode ser negociado com o Sport para 2023.

MAIORES VENDAS DO ATHLETICO

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt