Bétis anuncia Abner (Crédito: Divulgação/Bétis)

O lateral-esquerdo Abner, 22 anos, foi anunciado como novo reforço do Bétis, 6º colocado do Campeonato Espanhol. Segundo o Transfermarkt.de, o clube europeu pagou 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões). No entanto, o site alemão não detalhou se houve divisão de direitos econômicos.

O InformaBetis noticiou que o Bétis pagou 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade permaneceria com o Athletico, nesse caso.

Já o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola, informou que o Bétis pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 38,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. A equipe paranaense fica com 30% para futuras negociações.

Na atual janela de transferência, o clube espanhol vendeu o lateral-esquerdo Álex Moreno por 14,7 milhões de euros para o Aston Villa, da Inglaterra.

Em julho de 2019, Abner foi comprado pelo Athletico, junto à Ponte Preta, por cerca de R$ 10 milhões. Ele tinha contrato com o clube paranaense até julho de 2025. E agora assinou contrato válido até 2029 com o Bétis.

