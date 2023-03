Bruno Pivetti (à direita) e Paulo Autuori (à esquerda) em treino do Athletico Paranaense, em 2017 (Crédito: Franklin de Freitas)

O Guarani anunciou, nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a contratação do técnico Bruno Pivetti. Ele foi auxiliar no Athletico Paranaense em 2016 e em 2017; e chegou a comandar a equipe de aspirantes, sob a supervisão do técnico Paulo Autuori. Depois, trabalhou na Chapecoense.

“Nesta segunda-feira, o Guarani acertou a contratação do treinador Bruno Pivetti e do auxiliar Ricardo Pagani, para a disputa da Série B. O contrato da nPivettiova comissão técnica é válido até o final de novembro de 2023”, postou o clube em nota oficial.

O treinador, de 39 anos, iniciou a carreira no Vitória e soma passagens por CSA, Goiás, Tombense e Villa Nova. Estava na Chapecoense até semana passada quando foi demitido após a eliminação no Campeonato Catarinense para o Barra-SC.

“Sei que estou chegando em um grande time do cenário brasileiro. Já fui muito bem recebido e tenho uma expectativa muito boa. Temos tudo para conquistar os objetivos que o clube pretende para esta temporada”, afirmou Bruno Pivetti.

O Guarani pensa agora na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia do time está prevista para o dia 15 de abril diante do Avaí, em horário ainda a ser definido pela CBF.