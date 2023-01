Athletico x Floresta (Crédito: Divulgação/Matheus Afonso/athletico.com.br)

O futebol paranaense não tem mais representantes na Copa São Paulo de Juniores 2023. O último caiu nessa segunda-feira (dia 16), nas oitavas de final. O Athletico perdeu nos pênaltis para o Floresta-CE, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

No tempo normal, o Athletico desperdiçou uma penalidade, no início do segundo tempo, em cobrança do volante Juninho.

O Athletico deixa a competição sem derrotas, somando quatro vitórias e dois empates em seis jogos.

ELIMINADOS

O Coritiba caiu uma fase antes, na terceira fase, eliminado nos pênaltis pelo Novorizontino. Os outros três representantes do futebol paranaense (Operário, Maringá e Paraná Clube) não passaram da fase de grupos.

Criada em 1969, a Copa São Paulo nunca teve um paranaense como campeão. A melhor campanha foi do Athletico, vice em 2009.

ESCALAÇÃO

O técnico Juca Antonello usou a seguinte equipe na partida dessa segunda-feira: Gabriel Pereira; João Vialle, Arthur Zanella, João Gabriel, Ataíde,Vinicius Kauê, João Vitor, Pierre, Juninho, Athyrson e Pará.