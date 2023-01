Rosilete e Macaris (Crédito: Arquivo pessoal)

Os campões mundiais de boxe Macaris do Livramento e Rosilete dos Santos serão homenageados neste sábado (dia 28), durante a partida entre Independente São Joseense e Athletico Paranaense, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. A homenagem será feita pelo São Joseense.

Macaris e Rosilete moram em São José dos Pinhais, onde têm o projeto social Centro de Excelência do Boxe. Eles também são cidadãos honorários da cidade. O casal mora em frente ao estádio. “Estou quase que diariamente no estádio assistindo aos treinamentos do São Joseense”, conta Macaris, que foi campeão mundial pela WPC nos anos 90. Já Rosilete foi campeã mundial em 2011, pela WPC.

O casal vai receber no gramado uma homenagem do presidente do São Joseense, Kleiton Rodrigo Bacetto. “É um orgulho ter os boxeadores sempre ali assistindo aos jogos e torcendo pelo São Joseense. Macaris e Rosilete são ídolos na cidade e no estado. Sabemos que são atleticanos, mas o São Joseense é o segundo time deles”, disse Kleiton.