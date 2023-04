Turra, durante Athletico x CRB, na Arena (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico, Paulo Turra, explicou o ‘sumiço’ dos pontas Cuello e Canobbio do time titular. Canobbio não foi utilizado nos últimos 3 jogos. Cuello não ficou nem no banco contra o CRB, na última terça-feira, mas chegou a atuar nas duas partidas anteriores (65 minutos contra o Fluminense e 12 minutos contra o Atlético-MG).

“São dois jogadores espetaculares. Estão nos ajudando muito. Temos vários extremos (pontas) no plantel, todos com qualidade. Converso diariamente com os dois. Não quer dizer nada. Estão trabalhando, estão no momento de refinamento técnico individual. E, no momento certo, que acharmos que estão prontos, eles retornarão. Eles ajudaram muito também no ano anterior também. Eles vão ser decisivos como já foram”, declarou o treinador, na entrevista coletiva após a vitória sobre o CRB, na última terça-feira.

O JOGO

Turra também falou sobre o jogo com o CRB, na Arena. “Fizemos um segundo tempo muito bom, com um volume de jogo muito bom. A posse de bola no segundo tempo foi próxima a 80%. Isso foi mérito dos jogadores, que assimilaram o que passei no intervalo, a mudança tática e foram merecedores da classificação”, disse o técnico. Ele também explicou a escalação inicial e as duas substituições já no primeiro tempo. “Dentro do processo que aconteceu contra o Atlético Mineiro, mudou só o Thiago Heleno. Como estávamos com a desvantagem no marcador, eu optei por essa formação. Estávamos perdendo por 1 a 0 e eu precisava da garantia de ter jogadores que pudessem fazer esse placar. Não conseguimos encaixar e não esperei o intervalo para fazer as modificações. E como temos um plantel muito qualificado, conseguimos reverter a situação”, afirmou.

O técnico explicou ainda como conversou com os jogadores no intervalo da partida. “No intervalo, não adiantava eu ficar gritando com os jogadores, ficar chamando a atenção. Naquele momento e durante todo o jogo, não faltou vontade para os nossos atletas. No intervalo, com lucidez, eu sentei, me abaixei, passei tranquilidade a eles, passei a parte tática e dei confiança a eles. E o segundo tempo nosso foi muito bom. Vai haver jogos em que vamos passar por momentos menos bons. Tenho que ter a lucidez e o equilíbrio de não virar a pá. E foi isso que eu fiz. Tenho confiança nos meus jogadores e eles mereceram essa virada”, relatou.