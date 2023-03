Athletico x Cascavel, na Arena (Crédito: Valquir Aureliano)

A Federação Paranaense de Futebol divulgou nessa segunda-feira (dia 27) as datas e os horários dos jogos da final do Campeonato Paranaense 2023, entre Athletico Paranaense e FC Cascavel.

O primeiro duelo será disputado no sábado (1º) às 18 horas, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

A segunda partida será no dia 9 de abril (domingo), às 17 horas, na Arena da Baixada.

O mando de campo do segundo jogo fica com a equipe com melhor campanha na soma de todas as fases anteriores. O gol como visitante não é critério de desempate na competição. Em caso de empate na soma dos dois placares, a decisão será nos pênaltis.

Fundado em 1924, o Athletico tenta o 27º título da sua história. Fundado em 2008, o FC Cascavel nunca conquistou o Estadual e está na final pela segunda vez – a primeira foi em 2021.

CALENDÁRIO

O Athletico vai estrear na Libertadores na semana entre os dois jogos da final do Paranaense – o jogo será em 4, 5 ou 6 de abril.