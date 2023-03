Arena da Baixada (Crédito: Franklin de Freitas)

O FC Cascavel entrou com uma Medida Inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, para que o Athletico Paranaense não possa jogar na Arena da Baixada na final do Campeonato Paranaense 2023.

Em 23 de março, o Athletico foi punido com a perda de seis mandos de campo pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), devido a confusões no Atletiba de 5 de fevereiro, na Arena da Baixada. A punição vale apenas para competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). E deve ser punida com o jogo sendo realizado a 100 km de distância da sede do clube, e com portões fechados (sem torcida).

Logo após o término do julgamento, em 23 de março, a defesa do Athletico pediu que a punição só seja cumprida no Paranaense 2024. A alegação é que o TJD-PR ainda não havia julgado em segunda instância as confusões do jogo Operário x Maringá, que ocorreu antes do Atletiba. O TJD-PR concordou.

Após o julgamento, o Athletico também entrou com recurso para tentar reduzir a perda de mando de campo, levando o caso ao SJTD, no Rio de Janeiro, que é a instância da Justiça Desportiva no Brasil. Ainda não há data para o julgamento desse recurso.

A previsão é que o STJD dê uma resposta sobre o pedido do Cascavel nesta quarta-feira (dia 29).

FC Cascavel e Athletico começam a disputar a final do Paranaense neste sábado, dia 1º de abril, às 18 horas, no estádio Olímpico Regional. O jogo de volta foi agendado para 9 de abril (domingo) às 17 horas, na Arena da Baixada.