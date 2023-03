Cascavel x Athletico (Crédito: Valquir Aureliano)

Cascavel e Athletico Paranaense começam a disputa pelo título do Campeonato Paranaense 2023. O primeiro jogo será neste sábado (dia 31) às 18 horas, no estádio Olímpico Regional. A partida de volta está marcada para 9 de abril (um domingo) às 17 horas, na Arena da Baixada. Em caso de empate na soma dos dois placares, a decisão será nos pênaltis. O gol como visitante não é critério de desempate.

O jogo deste sábado será transmitido por NSports, Furacão Live e OneFootball.

Os dois clubes lutam por um título inédito e por marcas históricas – clique aqui para saber mais.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico vai com força máxima para a final, mesmo com a proximidade da estreia na Libertadores, marcada para a próxima terça-feira (dia 4), em Lima, no Peru. O técnico Paulo Turra deve usar Cuello do lado esquerdo e começar com Canobbio no banco. Isso porque o uruguaio atuou em dois amistosos pelo seleção do Uruguai nessa semana e pode apresentar desgaste físico.

Turra deve manter o esquema tático 4-2-3-1 usado por ele em todos os jogos de 2023. Nesse formato, Terans atua pelo lado direito, com Vitor Bueno centralizado. Uma novidade pode ser Alex Santana como meia ofensivo, no lugar de Vitor Bueno. O volante já foi utilizado nessa posição mais ofensiva em 2022, com Felipão.

No ataque, segue a disputa de posição entre Pablo e Vitor Roque.

ESCALAÇÃO DO CASCAVEL

O Cascavel também não terá desfalques e conta com força máxima para a final. Os destaques da equipe são o goleiro André Luiz (26 anos, ex-Toledo e Operário), o volante/zagueiro Jacy (25 anos, ex-Athletico) e os meias Robinho (29 anos, ex-Londrina e Operário) e Ferrugem (35 anos, ex-Corinthians e Figueirense).

Os artilheiros do time em 2023 são Robinho (6 gols em 15 jogos) e o centroavante Lucas Coelho (6 gols em 11 jogos).

Lucas Coelho, de 1,83 m de altura, foi revelado pelo Grêmio e defendeu o clube gaúcho até 2017.

RECORDE DE PÚBLICO

O Cascavel espera o maior público da sua história no Olímpico Regional. O primeiro lote, com 20 mil ingressos, foi esgotado. Mais cinco mil lugares foram colocados à venda e a tendência é que acabem até sábado. O público de 25 mil será o maior do clube do Interior desde a sua fundação, em 2008.

CASCAVEL x ATHLETICO

Cascavel: André Luiz; Libano, Willian Gomes, Rafael e César Morais; Jacy, Gama (Ferrugem) e Robinho; Wagner Gomes, Gaspar e Lucas Coelho. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno (Alex Santana) e Cuello (Canobbio); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

VAR: Adriano Milczvski

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, sábado às 18 horas