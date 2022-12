Ribamar, Christian, Paulo Rink e Paulo André: grandes vendas do Athletico (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Franklin de Freitas e Geraldo Bubniak)

O Athletico Paranaense ainda não confirmou a venda do volante Christian, 22 anos, para o grupo City, que vai colocar o jogador no Bahia. No entanto, o site Transfermarkt.de já dá como certa a transferência e com o valor de 2,8 milhões de euros.

Segundo a base de dados do site alemão, essa é a 30ª maior venda do clube, considerando o valor em euros.

MAIORES VENDAS DO ATHLETICO

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Jogador Idade* Posição Clube comprador Valor** Ano 1º Renan Lodi 21 lateral Atlético Madrid 21,7 2020 2º Lucas 21 atacante Rennes 21,3 2000 3º Bruno Guimarães 22 volante Lyon 20 2020 4º Kleberson 24 volante Manchester Utd 8,6 2003 5º Hernani 22 volante Zenit 8 2016 6º Robson Bambu 22 zagueiro Nice 8 2020 7º Fernandinho 20 volante Shakhtar Donetsk 7,8 2005 8º Léo Pereira 23 zagueiro Flamengo 7 2019 9º Rony 24 atacante Palmeiras 6 2019 10º Vitinho 22 ponta Dynamo Kiev 6 2021 11º Pablo 26 atacante São Paulo 6 2019 12º Sidcley 25 lateral Dynamo Kiev 5 2018 13º Otávio 23 volante Bordeaux 5 2017 14º Jadson 21 meia Shakhtar Donetsk 5 2004 15º Paulo André 22 zagueiro Le Mans 4,5 2006 16º Lima 23 atacante Al-Ittihad 4,5 2005 17º Marcos Guilherme 22 meia-ponta Al-Wehda 4 2018 18º Nathan 19 meia Chelsea 4 2015 19º Ribamar 21 atacante Pyramids 4 2018 20º Paulo Rink 24 atacante Leverkusen 4 1997 21º Marcelo Cirino 22 atacante Flamengo 3,5 2014 22º Neto 21 goleiro Fiorentina 3,5 2011 23º Fernandão 28 atacante Fenerbahce 3,4 2015 24º Santos 32 goleiro Flamengo 3 2022 25º Lucas Fasson 21 zagueiro Lokomotiv 3 2022 26º Michel Bastos 22 lateral Lille 3 2006 27º Manoel 24 zagueiro Cruzeiro 3 2014 28º Ilan 23 atacante Sochaux 3 2005 29º Andrei 24 zagueiro Atlético Madrid 3 1997 30º Christian 22 volante Bahia 2,8 2022 *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).

Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.

Sem Christian e Matheus Fernandes (negociado com o Red Bull Bragantino), o Athletico terá como volantes em 2023: Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).

O volante Pablo Siles, que estava emprestado para o Cruzeiro em 2022, pode ser negociado com o Sport para 2023.

VOLANTES-ARTILHEIROS

Do Athletico Paranaense desde 2013