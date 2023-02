Alex Santana (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense volta a campo nesta quarta-feira (dia 8) às 20 horas. O duelo será contra o Cianorte, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Albino Turbay. O time da capital defende a liderança, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final. Agora, joga apenas pelas vantagens do regulamento (adversário teoricamente mais frágil nas quartas e mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias). A equipe do Interior está na quarta colocação, com 13 pontos e ainda luta pela vaga.

O jogo será transmitido por NSports, Furacão Live e OneFootball.

DUELO DE ARTILHEIROS

O jogo terá o duelo dos dois principais artilheiros do Paranaense 2023. Clique aqui para saber mais.

ESCALAÇÃO

O Athletico terá 11 baixas em Cianorte. Clique aqui para saber mais.

VELHOS CONHECIDOS

O Cianorte tem vários velhos conhecidos de Athletico, Coritiba e Paraná Clube. Clique aqui para saber mais.

JEJUM

O Athletico não vence em Cianorte desde 2013, quando aplicou 2 a 1 no time do Interior, com gols dos atacantes Douglas Coutinho e Edigar Junio. E com duas assistências do meia-atacante Marcos Guilherme. Naquele ano, o Furacão usou apenas a equipe de aspirantes. Contra o Cianorte, a escalação do técnico Arthur Bernardes foi Santos; Renato, Erwin, Rafael Zuchi e Héracles (Harrison); Renan Foguinho, Hernani, Bruno Pelissari (Marcos Guilherme) e Zezinho; Crislan (Edigar Junio) e Douglas Coutinho.

Depois daquela vitória, o Athletico só voltou três vezes a Cianorte. E todas com a equipe de aspirantes. Em 2014, perdeu por 2 a 1, sob o comando do técnico Petkovic. Em 2020, a derrota foi por 3 a 1, com o técnico Eduardo Barros. Em 2021, a equipe alternativa era comandada pelo português António Oliveira quando levou 1 a 0 do ‘Leão do Vale’.

A última vez que o time principal do Athletico atuou em Cianorte foi em 2012. Naquele ano, a equipe da capital era comandada pelo técnico Juan Ramón Carrasco e ficou no empate em 2 a 2, com gols do zagueiro Manoel e do centroavante Bruno Mineiro. O treinador do time do Interior era Paulo Turra, hoje técnico da equipe da capital.

E a última vitória do Athletico em Cianorte usando a equipe principal ocorreu em 2011, com a equipe comandada pelo técnico Adilson Batista, com gol do ponta Guerrón em cobrança de escanteio do meia Paulo Baier.

OS ÚLTIMOS JOGOS

Do Athletico em Cianorte

Cianorte 1×0 Athletico — Paranaense 2021

Cianorte 3×1 Athletico — Paranaense 2020

Cianorte 2×1 Athletico — Paranaense 2014

Cianorte 1×2 Athletico — Paranaense 2013

Cianorte 2×2 Athletico — Paranaense 2012

Cianorte 0x1 Athletico — Paranaense 2011

CIANORTE x ATHLETICO

Cianorte: Neto; Adriano Junior, Igor Morais, Handerson e Nicolas; Renan Areias e Nathan; Luiz Fernando, Caio Cunha e Raul; Joanderson. Técnico: Alexandre Gallo

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Alex Santana (Cittadini); Canobbio, Vitor Bueno e Cuello; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte, às 20 horas

TV: NSports, Furacão Live e OneFootball