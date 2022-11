Cittadini (Divulgação/Athletico)

O meio-campista Léo Cittadini, 28 anos, não vai disputar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro 2022. O jogador sofreu uma lesão na vitória sobre o Goiás, na última quarta-feira (2), e só volta a atuar em 2023.

“Após a realização de exames, foi constatada uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, em virtude de um trauma. Não será necessário procedimento cirúrgico”, informou o Athletico. “O prazo de recuperação é de, no mínimo, duas semanas. Com isso, Cittadini não estará à disposição para as três últimas partidas do Athletico no Brasileirão 2022”, explicou o clube.

Cittadini atuou em 29 das 71 partidas do clube em 2022. Começou como titular em oito partidas e entrou como substituto em 21. Marcou dois gols e fez uma assistência. Está no clube desde 2019 e participou dos títulos da Copa do Brasil 2019, da Copa Sul-Americana 2021 e da Levain Cup.

Desde que chegou ao Athletico, Cittadini foi usado em diversas posições: meia ofensivo centralizado, extremo (meia-ponta) e volante.