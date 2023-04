Instagram do Batel lança o projeto Mariupol (Crédito: Reprodução/Instagram/BatelOficial)

A Associação Atlética Batel, de Guarapuava, vai passar a se chamar FC Mariupol. O clube paranaense decidiu mudar de nome temporariamente para homenagear a equipe da Ucrânia, extinta em decorrência da guerra no país europeu. As atividades foram paralisadas no Mariupol há um ano, com o início do conflito, e teve a infraestrutura atingida pela guerra.

A homenagem do Batel vai durar seis partidas. O clube paranaense também vai adotar o escudo, a bandeira e o uniforme do Mariupol. A homenagem não é por acaso: o time paranaense está sediado na cidade de Guarapuava, na região de Prudentópolis, onde está a maior comunidade ucraniana na América Latina. Cerca de 75% dos 52 mil habitantes locais são descendentes de ucranianos.

“Nosso clube e nossa região têm muita identificação e carinho pelo povo ucraniano. A ideia é ajudar a manter vivo o FC Mariupol, que era um orgulho e a grande paixão da cidade, até que eles possam realmente retornar às suas atividades. Nossa mensagem para o mundo é de paz e apoio à luta pela soberania ucraniana. O futebol era motivo de muita alegria lá e, certamente, no futuro o clube vai voltar a brilhar no lugar que merece”, disse o presidente do Batel, Alex Lopes, 54 anos, em entrevista para o GE.

Nos anos 90, brilhou como volante do próprio Batel e virou capitão do Athletico Paranaense, liderando o primeiro grande esquadrão da Era Petraglia, o time de 1995, que conseguiu o acesso à primeira divisão naquele ano e fez boa campanha no Brasileirão de 1996, junto com Oséas, Paulo Rink, Alberto, Andrei, Ricardo Pinto e outros.

O Batel disputa a terceira divisão do Campeonato Paranaense e espera conseguir transmitir as partidas para a Ucrânia.

O Athletico fez homenagem ao projeto Batel-FC Mariupol na última terça-feira (dia 25).

Há um ano, a Ucrânia foi invadida. A cidade de Mariupol foi totalmente destruída. E o time do Mariupol Futebol Clube deixou de existir. pic.twitter.com/xwR2njfBY9 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 26, 2023

“A maior comunidade ucraniana da América Latina fica no Paraná. A região de Prudentópolis é formada por 75% de ucranianos e descendentes de ucranianos. Esta comunidade se juntou e vai fazer uma grande homenagem ao futebol e à Ucrânia. O time Associação Atlética Batel vai manter o Mariupol Futebol Clube vivo. Ele mudará de nome, usará o uniforme, suas cores, suas bandeiras, até que o clube possa retornar para casa e jogar em paz. Hoje, começamos o jogo na Arena dando as boas-vindas ao FC Mariupol!”, postou o Athletico, no Twitter, acompanhado de um vídeo.