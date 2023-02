Nico Hernández comemora gol pelo Athletico (Crédito: Valquir Aureliano)

O zagueiro Nicolas Herández, 25 anos, se despediu do Athletico Paranaense. Ele publicou um texto de despedida no Instagram e está perto de ser anunciado como reforço do Internacional. Ele tinha contrato com o clube paranaense até dezembro de 2024. Ele acertou em definitivo com o clube gaúcho. Os valores ainda não são conhecidos. A única informação é que o Furacão manteve 25% dos direitos econômicos do jogador.

Nico estava fora dos planos do técnico Paulo Turra para a temporada 2023 e nem chegou a se reapresentar em 16 de dezembro, após o período de férias. Desde então, ele vinha treinando em grupo separado no CT do Caju.

Ele chegou ao clube paranaense em agosto de 2021, após o fim do vínculo com o Atlético Nacional, da Colômbia. Desde então, somou 45 jogos e 1 gol pelo Furacão.

Em 2023, mesmo sem atuar, foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo para defender a seleção da Colômbia, para amistoso em 28 de janeiro, contra os Estados Unidos.

Para zagueiro, o Athletico conta no elenco com Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaique Rocha, Matheus Felipe e Zé Ivaldo.

No Inter, o colombiano vai disputar posição com Vitão, Mercado, Moledo e Igor Gomes.

DESPEDIDA

“Cheguei ao Athletico cheio de muitas ilusões, sonhos e com o objetivo de ser campeão. Tive oportunidade de realizar muitos desses sonhos e metas. Sempre me entreguei completamente ao clube (alma, corpo e coração). Sempre lutei pensando nos torcedores atleticanos que me inspiraram jogo após jogo. Quero agradecer a torcida, jogadores, diretores e todos aqueles que fizeram parte dessa etapa maravilhosa da minha vida. Aqui deixo uma parte de mim e levo uma parte de vocês comigo pra sempre”, escreveu Nico, no seu Instagram.