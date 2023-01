Athletico 4×1 Picos (Crédito: Divulgação/Matheus Afonso/athletico.com.br )

O Athletico Paranaense começou com goleada a Copa São Paulo de Juniores 2023. Nessa terça-feira (dia 3), atropelou o Picos-PI com o placar de 4 a 1, pela primeira rodada do Grupo 7. Os gols foram dos atacantes Renan Viana (2) e Felipe Chiqueti (2).

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. Na próxima rodada, o Athletico pega o São Bento, na sexta-feira às 15 horas. Na última rodada, enfrenta o Barretos, segunda-feira às 15 horas.

GRUPO 7

Sede em Barretos

Athletico x Picos-PI — 3 de janeiro (terça) 15h

São Bento x Athletico — 6 de janeiro (sexta) 15h

Barretos x Athletico — 9 de janeiro (segunda) 15h

No jogo dessa terça-feira, o Athletico começou com Gabriel Pereira; Wellington Silva, João Vialle, Arthur Zanella e Vinicius Kauê; João Vitor, Pierre, Juninho e Kevin; Felipe Chiqueti e Renan Viana.

O time paranaense controlou o jogo desde o início e não teve dificuldades para golea no primeiro tempo. Destaque para a dupla de ataque Renan Viana e Felipe Chiqueti, que participaram de todos os gols da equipe.

No segundo tempo, o Athletico reduziu o ritmo e o jogo virou um marasmo. O técnico Juca Antonello colocou em campo João Gabriel, Athyrson, Gustavo Braga e Leonardo Derik. O Picos descontou aos 29, com Kaio.

DESFALQUES

O Athletico não vai contar com quatro jogadores na Copinha: o zagueiro Dourado, o volante Carlos Eduardo ‘Biro’ e o atacante Emersonn estão lesionados. O goleiro Mycael está com a seleção brasileira, que vai disputar o Sul-Americano Sub-20.

O elenco conta com quatro jogadores que já atuaram no profissional: o zagueiro João Vialle, os laterais Ataíde e Vinicius Kauê e os volantes Juninho e Pierre.