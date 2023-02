Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense venceu por 1 a 0 o Cascavel, nesta quinta-feira (dia 16) à noite, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou isolado na liderança, agora com 28 pontos. A equipe do Interior está em 6º lugar, com 11 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.



























Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Com o resultado, o Athletico assegurou o primeiro lugar e não pode mais ser alcançado por outras equipes até o fim da primeira fase. Por ser o líder, vai enfrentar o 8º colocado nas quartas de final. O 2º lugar pega o 7º e assim por diante. O regulamento prevê que o mando de campo do segundo jogo das quartas de final, da semifinal e da final fica com a equipe com melhor campanha na soma das fases anteriores.

ARTILHEIRO

O centroavante Pablo é o artilheiro do Paranaense 2023, com 8 gols em 9 jogos.

Clique aqui para assistir ao gol dele na partida dessa quinta-feira.

ESCALAÇÃO

As baixas no Athletico eram Fernandinho, suspenso por cartões amarelos, e mais cinco em recuperação: Bento, Fernando, Rômulo, Marcelo Cirino e Madson. Os atacantes Vitor Roque e Renan Viana e o goleiro Mycael voltaram do Sul-Americano Sub-20 e receberam dias de folga. O ponta Jajá, que foi multado por se recusar a jogar contra o Operário, também ficou fora da partida contra o Cascavel. Ele recebeu proposta do Torpedo Moscou e pode ser negociado. O Cascavel não tinha o centroavante Rodrigão (29 anos, ex-Coritiba), lesionado.

ESQUEMA TÁTICO

O técnico Paulo Turra vem usando o esquema tático 4-2-3-1 como base em 2023. Ele manteve esse formato e usou Terans, Vitor Bueno e Canobbio na linha de três. O trio teve bastante liberdade de movimentação e não teve posições fixas no setor ofensivo.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Athletico lento e burocrático, sendo facilmente anulado pela forte marcação do Cascavel. O time do Interior ficou recuado e não conseguiu aplicar contra-ataques, mas levou perigo em dois chutes de fora da área e colocou uma bola no travessão em jogada de bola parada – cabeceio de Jacy após falta cobrada por Robinho. Sem Fernandinho, a equipe da capital foi um deserto de ideias no meio-campo e só incomodou em lances individuais — que foram raros, aliás. A única chance do Furacão foi aos 42, quando Alex Santana chutou de longe, o goleiro deu rebote e Pablo perdeu gol feito, chutando para fora, com a meta vazia.

SEGUNDO TEMPO

O Athletico reagiu no início do segundo tempo, criando duas boas jogadas em passes de Erick e Vitor Bueno. O Cascavel seguiu forte na marcação. Aos 15, a primeira substituição no time da capital, com a entrada do volante Christian. O gol veio aos 16, em chute de Vitor Bueno, rebote do goleiro e finalização de cabeça de Pablo: 1 a 0. Depois disso, o jogo voltou a ficar equilibrado. Aos 21, o volante Hugo Moura entrou no jogo.

ARBITRAGEM

O Cascavel reclamou de dois pênaltis não marcados. Um foi aos 4 do 2º, quando Gaspar caiu na área ao dividir com Khellven e Zé Ivaldo. Lance polêmico. Aos 22 do 2º, a bola bateu no braço de Pablo, dentro da área, e arbitragem nada marcou. Aos 28, entraram o meia Cittadini e o ponta Cuello. O jogo ficou aberto, com boas jogadas dos dois lados. O Athletico teve chance clara aos 41, mas Canobbio chutou para fora.

ATHLETICO 1×0 CASCAVEL

Athletico: Léo Linck; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Hugo Moura) e Alex Santana (Christian); Canobbio, Vitor Bueno e Terans (Cuello); Pablo. Técnico: Paulo Turra

Cascavel: André Luiz; Libano, Ferreira (Gama), Willian e César Morais; Jacy; Ferrugem (Pedro Henrique), Wagner (Dionas), Robinho e Gaspar (Rodrigo Alves); Lucas Coelho. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Gol: Pablo (16-2º)

Cartões amarelos: Gama e Libano (C).

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Público: 11.012

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

13 – Robinho chuta de fora da área. Léo Linck defende.

18 – Lucas Coelho chuta de fora da área. Léo Linck manda para escanteio.

24 – Terans cobra escanteio e cruza. Zé Ivaldo cabeceia ao lado.

27 – Terans chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

32 – Falta no meio-campo. Robinho ergue para a área. Jacy aparece livre e cabeceia no travessão.

42 – Alex Santana chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto. Pablo pega o rebote e, com o gol vazio, chuta para fora.

44 – Falta de longa distância. Robinho chuta perto, ao lado.

46 – Pablo ajeita para Terans, que chuta da meia-lua. O goleiro defende.

Segundo tempo

7 – Erick toca para Canobbio, livre na área. Ele chuta rasteiro. O goleiro segura.

10 – Passe genial de Vitor Bueno. Terans fica na cara do gol, mas prefere passar para Pablo e erra.

16 – Gol do Athletico. Vitor Bueno chuta de fora da área. O goleiro espalma. Pablo pega o rebote e cutuca de cabeça.

37 – Cuello recebe de Pablo e chuta perto, ao lado do gol.

41 – Cuello dá bom passe. Canobbio fica de frente para o gol e chuta para fora.

50 – Cesar Morais cruza. Robinho aparece livre e cabeceia. Léo Linck salva.