Athletico x Goiás, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesse sábado (dia 15) à noite, venceu o Goiás por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela primeira rodada. Com o resultado, o Furacão ficou em 2º lugar, com 3 pontos. O time volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Atlético-MG pela fase de grupos da Copa Libertadores. Clique aqui para ver a classificação, no site Srgoool.





























Paulo Turra, em Athletico x Goiás, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Com o placar, o Athletico encerrou uma série de três partidas sem vencer (dois empates e uma derrota). O técnico Paulo Turra soma agora 16 vitórias, 3 empates e 1 derrota no comando da equipe paranaense.

Clique aqui para assistir aos melhores momentos do jogo, no Youtube do Athletico Paranaense.

JEJUM DE GOLS

Contra o Goiás, o Athletico encerrou um jejum de 305 minutos sem marcar – o último gol havia ocorrido na vitória por 2 a 1 sobre o Cascavel, no Olímpico Regional. Depois daquela partida, foram dois empates em 0 a 0 (Alianza Lima e Cascavel) e uma derrota por 1 a 0 (CRB). O jejum acabou aos 35 minutos da partida deste sábado, com gol do zagueiro Pedro Henrique.

ARTILHEIROS

O zagueiro Pedro Henrique soma agora 3 gols em 164 partidas pelo Athletico Paranaense. Foi o 1º dele em 2023. O volante Christian tem 17 gols em 137 jogos pelo clube – três gols em 2023.

CHRISTIAN

Christian é o volante com mais gols pelo Athletico nos últimos sete anos. Nos últimos dez anos, só fica atrás de Hernani (hoje no Reggina-ITA), que fez 19 gols pelo Furacão entre 2013 e 2016.

VOLANTES-ARTILHEIROS

Do Athletico Paranaense desde 2013

Jogador Gols Jogos Média de gols Hernani 19 129 0,15 Christian 17 137 0,12 Bruno Guimarães 10 106 0,09 Lucho González 10 160 0,06

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra decidiu trocar oito peças em relação ao último jogo, tirando aqueles com maior desgaste físico acumulado. Deixaram o time: Khellven, Zé Ivaldo, Fernandinho, Erick, Terans, Canobbio, Cuello e Vitor Roque. E entraram Madson, Pedro Henrique, Hugo Moura, Christian, Vitor Bueno, Cittadini, Rômulo e Pablo. A baixa era Alex Santana, em recuperação. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Cittadini (direita), Vitor Bueno (centro) e Rômulo (esquerda) na linha de três.

O esquema tático 4-2-3-1 do Athletico contra o Goiás (Crédito: Reprodução/Sofascore)

GOIÁS

Comandado pelo auxiliar Émerson Ávila, interino após a demissão do técnico Guto Ferreira, o Goiás não contava com Lucas Halter e Edu, que pertencem ao Athletico e estavam vetados por cláusula contratual. O meia Palacios, o lateral Apodi e o centroavante Nicolas (artilheiro do time em 2023) foram vetados pelos médicos.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi truncado e quase sem jogadas ofensivas. Os laterais do Athletico não conseguiram avançar, os volantes foram omissos na construção e o quarteto de frente ficou preso na marcação. Os dois times tentaram algumas bolas longas e levaram pouco perigo dessa forma. O time da casa só conseguiu abrir o placar com a ajuda da bola parada. Aos 35, após um escanteio, Vitor Bueno jogou para a área. Thiago Heleno e Pablo ajeitaram para Pedro Henrique finalizar: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, entrou o zagueiro Zé Ivaldo no lugar de Pedro Henrique. O Athletico recuou, cedeu terreno para o Goiás e ficou à espera de erros para contra-atacar. E conseguiu o segundo gol aos 11, em cruzamento perfeito de Pablo e finalização de cabeça de Christian: 2 a 0. Depois disso, o Goiás se perdeu em campo. O Furacão passou a administrar o jogo. Aos 30, mais duas trocas de Turra, com as entradas do ponta Reinaldo e do volante Erick. Recuperado de lesão, Reinaldo não jogava desde fevereiro de 2022. Aos 36, entraram o centroavante Vitor Roque e o ponta Thiago Andrade (ex-New York FC), que fez sua estreia pelo clube.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 43% de posse de bola, 11 finalizações (3 certas) e 78% de precisão nos passes. O Goiás somou 16 arremates (2 certos) e 83% de acerto nos passes. Os dados são do Sofascore.

ATHLETICO 2×0 GOIÁS

Athletico: Bento; Madson, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Erick) e Christian; Cittadini (Thiago Andrade), Vitor Bueno (Vitor Roque) e Rômulo (Reinaldo); Pablo. Técnico: Paulo Turra

Goiás: Tadeu; Maguinho (Matheusinho), Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Jhonny Lucas) e Morelli (Guilherme); Vinícius, Dieguinho e Diego Gonçalves (Willian Oliveira); Matheus Peixoto (Philippe Costa). Técnico: Emerson Ávila

Gols: Pedro Henrique (35-1º) e Pablo (11-2º)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Pablo (A). Sidimar, Bruno Melo, Jhonny Lucas (G)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Local: Arena da Baixada, sábado

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Dieguinho cobra escanteio. Sidimar sobe na área e cabeceia no canto. Bento faz boa defesa.

22 – Madson recebe na área e cruza com perigo. Tadeu tira.

35 – Gol do Athletico. Depois de escanteio, Vitor Bueno dá um chapéu na ponta-direita e cruza. Thiago Heleno ajeita de cabeça, Pablo desvia e Pedro Henrique se estica para chutar no canto.

40 – Bate e rebate. A bola sobra na cara do gol para Dieguinho, que é travado por Pedro Henrique no último instante.

Segundo tempo

11 – Gol do Athletico. Pablo recebe na ponta-direita e cruza na medida para Christian, livre na área, cabecear no canto.

24 – Cittadini cruza da esquerda. Tadeu tira o perigo.

46 – Falta na direita. Madson cruza. Vitor Roque se antecipa e cabeceia ao lado do gol.