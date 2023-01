Pablo comemora: três gol no primeiro tempo na primeira partida do Athletico em 2023 (Foto: Ernani Ogata)

















O Athletico começou com tudo a nova temporada, fazendo um leão parecer um gatinho. Jogando na Estradinha, em Paranaguá, na primeira partida de 2023 e do Campeonato Paranaense, a equipe comandada pelo técnico Paulo Turra goleou o Rio Branco por 4 a 0, com três gols de Pablo (marcados ainda no primeiro tempo) e um de Fernandinho (um belo gol que saiu na segunda etapa).

Embora tenha tido menos posse de bola e apesar do susto que levou logo no início da partida (quando o experiente atacante Jobson, do Leão da Estradinha, mandou a bola na trave em uma cobrança de falta), o Furacão foi seguro na marcação e muito incisivo no ataque. Não à toa, transformou a vitória parcial em goleada logo no primeiro tempo e na segunda etapa administrou o resultado e a condição física dos atletas, já pensando na sequência do campeonato e da temporada.

A próxima partida do Athletico está marcada para a próxima quarta-feira (18/01), às 19h15, contra o Aruko no estádio Willie Davids. O Rio Branco, por sua vez, joga na terça-feira no mesmo estádio, às 20 horas, contra o Maringá.

ESCALAÇÕES

O Furacão entrou em campo com força máxima para a primeira partida da temporada. Os desfalques eram o zagueiro Thiago Heleno, que apresentou um quadro de indisposição gástrica e foi vetado, e o atacante Vitor Roque, que está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa o Campeonato Sul-Americano. Os substitutos foram Matheus Felipe e Pablo. Na lateral-esquerda, Pedrinho ganhou a posição com a saída de Abner Vinícius, vendido ao Real Bétis (da Espanha).

Do lado do time de Paranaguá, o treinador Norberto Lemos montou a equipe com três zagueiros. A grande novidade do onze inicial, entretanto, estava no ataque: o experiente Jobson, de 34 anos, que brilhou intensamente com a camisa do Botafogo em 2009 e possui no currículo passagens ainda por Atlético-MG e Bahia.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o Rio Branco começou a partida assustando o Athletico logo aos três minutos, em cobrança de falta de Jobson. O gol só não saiu porque o goleiro Bento conseguiu tocar na bola, que ainda bateu na trave antes de sair.

Aos poucos, porém, o Athletico foi impondo seu ritmo, sua qualidade. Criou a primeira chance de gol aos 12 minutos, quando Terans perdeu uma grande chance cara a cara com o goleiro Lucas Macanhan. E nove minutos depois, o primeiro gol do Campeonato Paranaense 2023: Vitinho roubou a bola na intermediária e lançou para Pablo, que ganhou a disputa no meio da defesa e só tocou na saída do goleiro.

Com o placar inaugurado, o Furacão deixava o adversário com a posse de bola, mas cedia poucos espaços na defesa e era incisivo na hora de agredir. Foi dessa forma que o time transformou ainda no primeiro tempo a vitória em goleada, com direito a hattrick de Pablo na abertura da temporada: no segundo gol o artilheiro do dia aproveitou a sobra de uma cobrança de falta de Terans e, no terceiro, foi servido por Vitinho e ainda contou com uma falha do goleiro do Rio Branco para só empurrar a bola pro fundo do gol.

SUBSTITUIÇÕES

Na volta do intervalo, a primeira substituição do Athletico, com Bryan García jogando improvisado na lateral-direita no lugar de Khellven (que havia tomado cartão amarelo na primeira etapa). Aos 12 minutos foi vez de Alex Santana entrar na vaga de Fernandinho e aos 26, Vitor Bueno substituiu o artilheiro Pablo. Aos 31, as duas últimas mudanças de Turra, com Léo Cittadini e Julimar nos lugares de David Terans e Vitinho.

No Rio Branco, o atacante Eder suplantou o meia Renan Oliveira e Jobson saiu para a entrada de Foquinha aos 12 minutos. Aos 37, Caliel entrou para a saída de Cebolinha.

SEGUNDO TEMPO

Com a ampla vantagem conquistada no primeiro tempo, o Athleticou usou os 45 minutos finais não só para administrar o bom resultado fora de casa, mas até para ampliar o marcador: aos 8 minutos, Fernandinho recebeu bom passe de Pablo na entrada da área e acertou um lindo chute para fazer o 4 a 0.

A partir dali, o time da capital passou a ficar mais tempo com a posse de bola e teve duas boas chances para ampliar ainda mais o marcador, em cobrança de falta de Terans aos 18 minutos e, aos 44, em chegada dentro da área de Canobbio. O Rio Branco, por outro lado, teve uma grande chance para reduzir a desvantagem aos 24, mas Foquinha finalizou muito mal e desperdiçou a oportunidade. Aos 39, foi vez do goleiro Bento trabalhar e fazer uma grande defesa.

FICHA TÉCNICA

Rio Branco 0 x 4 Athletico

Rio Branco: Lucas Macanhan, Renato, Tocantins e Fandinho; João Amilton, Lunna, Igor Cordeiro, Renan Oliveira (Eder) e Da Silva; Jobson (Foquinha) e Cebolinha (Caliel). Técnico: Norberto Lemos

Athletico: Bento; Khellven (Bryan García), Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Erick e Fernandinho (Alex Santana); Canobbio, Terans (Léo Cittadini) e Vitinho (Julimar); Pablo (Vitor Bueno). Técnico: Paulo Turra

Gols: Pablo (21, 44 e 48-1º), Fernandinho (8-2º)

Cartões amarelos: Khellven (A), Renato (R)

Público: 4.330 pagantes

Renda: R$ 136.480,00

Local: Estádio Nelson Medrado Dias (Estradinha), em Paranaguá (PR), sábado (14 de janeiro) às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Cobrança de falta na entrada da área. Jobson chuta forte buscando o canto oposto à barreira e Bento se estica todo para espalmar. A bola ainda bate na trave antes de sair.

15 – Teran dribla o marcador pela esquerda, dispara até a área e chuta. Macanhan defende e a bola sobra para Canobbio, mas Renato se recupera e tira a bola quase em cima da linha.

18 – Cobrança de escanteio por baixo de Terans. A zaga do Rio Branco afasta, mas a bola é cruzada mais uma vez e Matheus Felipe desvia para fora.

21 – Gol do Athletico! Vitinho rouba a bola pela direita e lança no meio para Pablo. O atacante ganha a disputa no meio da zaga e chuta no canto, na saída do goleiro.

38 – Cebolinha dá um toquinho de cabeça para Jobson, que dribla Khellven na intermediária e chuta de longe. A bola desvia em cebola no meio do caminho e sai ao lado do gol.

40 – Lunna recebe muito longe do gol, pela esquerda, e arrisca um chute. A bola passa bem, mas bem longe do gol.

44 – Gol do Athletico! Cobrança de falta de Terans. Macanhan espalma e a bola sobra para Vitinho, que fura e deixa com Pablo. O atacante também tenta o chute, fura na primeira tentativa, mas na segunda finaliza firme e marca.

48 – Gol do Athletico! Vitinho recebe o lançamento pela esquerda, se aproxima da linha de fundo e cruza rasteiro. O goleiro do Rio Branco tenta cortar, fura e a bola sobra para Pablo, que só empurra pro fundo do gol.

Segundo tempo

5 – Renan Oliveira invade a área, limpa a marcação e chuta colocado. Bento cai e faz uma defesa segura.

8 – Gol do Athletico! Bola cruzada na área do Rio Branco, a zaga afasta e na sobra Pablo ajeita para Fernandinho, que chuta com muita categoria da entrada da área, no cantinho.

18 – Cobrança de falta de David Terans bem colocada, no canto. Macanhan se estica e espalma.

24 – Igor faz belo lançamento para Foquinha, que recebe entre os zagueiros e fica na cara do gol. Na hora de chutar, porém, pega muito mal na bola e Bento faz defesa fácil.

39 – Chute de fora da área de Caliel e Bento faz grande defesa.

43 – Cittadini recebe boa bola na entrada da área, de frente para o gol, tenta o chute e finaliza sem direção. Para fora.

44 – Cruzamento fechado do Athletico. Canobbio aparece em boa condição para marcar, mas passa da bola e não consegue empurrar a bola pro gol.