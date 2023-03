O miniestádio do CT do Caju (Crédito: Divulgação/Athletico Paranaense/Gustavo Oliveira)

O time feminino do Athletico Paranaense entra em campo às 15 horas deste sábado (4), no Miniestádio do CAT Caju, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino 2023. O jogo contra o Santos será a primeira partida em casa do Athletico na competição.

Os sócios do clube (Sócios Furacão) terão acesso exclusivo ao estádio. Não haverá venda de ingressos.

O acesso será feito pela Rua Lupionópolis, 399, a partir das 14h deste sábado (4). É necessário apresentar o Smart Card e um documento de identificação oficial com foto.

A partida também será transmitida ao vivo pelo Furacão Live.

Brasileiro Feminino 2023

O Athletico disputa a elite do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. O torneio conta com 21 datas. Começou no último fim de semana (derrota por 2 a 1 para o Inter) e segue até o mês de setembro.

Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único. O Athletico Paranaense faz sete jogos como mandante e oito como visitante.

Após as 15 rodadas da primeira fase, os oito times mais bem colocados avançam para as quartas de final.

Athletico Paranaense x Santos

Campeonato Brasileiro Feminino 2023: 2ª rodada

Data: 04/03/2023

Horário: 15h

Local: Miniestádio do CAT Caju

Árbitro: Robson Babinski (PR)

Auxiliares: Denise Akemi Simões de Oliveira (PR) e Bruno Fernando Aparecido Rohling (PR)