Pablo e Erick em treino do Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense enfrenta o Cascavel, nesta quinta-feira (dia 16) às 19h15, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Se vencer, o time da capital garante o primeiro lugar da primeira fase e não poderá mais ser alcançado por nenhum outro clube. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros garantem vaga nas quartas de final.

Com o primeiro lugar, o Athletico vai enfrentar o 8º colocado. O segundo pega o sétimo e assim por diante.

O regulamento prevê que o mando de campo do segundo jogo das quartas de final, da semifinal e da final fica com a equipe com melhor campanha na soma das fases anteriores.

O Cascavel está em 6º lugar e ainda luta pela classificação.

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra terá no Athletico a volta do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu duas partidas de suspensão – uma por cartão vermelho e outra pelo acúmulo de três cartões amarelos.

A baixa é o volante Fernandinho, suspenso por cartões amarelos.

O lateral-esquerdo Fernando, com problema no tornozelo, é dúvida.

Os atacantes Vitor Roque e Renan Viana e o goleiro Mycael voltaram do Sul-Americano Sub-20 e vão receber alguns dias de folga. Eles não participam da partida desta quinta-feira.

O ponta Jajá, que foi multado por se recusar a jogar contra o Operário, também fica fora do jogo com o Cascavel, como parte da punição disciplinar.

O goleiro Bento, recuperado de dores nas costas, deve voltar ao time.

ADVERSÁRIO

O Cascavel não vai contar com o centroavante Rodrigão, 29 anos, que rompeu o tendão de aquiles e não tem previsão de retorno. Ele nem chegou a atuar pelo clube do Interior. Ele foi artilheiro do Coritiba na temporada 2019, com 21 gols em 42 jogos.

O principal nome do Cascavel é o meia Robinho (29 anos, ex-Londrina e Operário), que soma 26 gols em 84 jogos pelo clube do Interior.

A equipe começou bem o Paranaense, com três vitórias e dois empates nas cinco primeiras rodadas. Em seguida, porém, três derrotas seguidas: duas em Maringá (para Aruko e Maringá) e uma em casa (para o Operário).

ATHLETICO x CASCAVEL

Athletico: Bento (Léo Linck); Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Erick (Hugo Moura) e Alex Santana; Canobbio, Terans e Cuello; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Cascavel: André Luiz; Libano, Ferreira, Willian e Rafael Milhorim; Gama, Wagner Gomes, Robinho, Lucas Batatinha e Renanzinho; Rodrigo Alves. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Local: Arena da Baixada, quinta-feira às 19h15

TV: NSports, Furacão Live e OneFoobtall