Athletico x Maringá, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico venceu por 1 a 0 o Maringá, nesse sábado (21) à tarde, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 9 pontos. A equipe do Interior está em 4º lugar, com 6 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.























































Khellven finaliza para marcar o gol do Athletico no Maringá, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

SHOW DAS MULHERES

No jogo desse sábado, o Athletico cumpriu parte de uma punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), de perda de dois mandos de campo, por causa de brigas em 2022. Em vez de portões fechados (sem público), foi adotado a restrição para homens permitindo apenas o acesso de mulheres e menores de 12 anos no estádio, mediante entrega de 1kg de alimento. E as mulheres e crianças deram show, praticamente lotando o estádio e empurrando o time durante 90 minutos.

O público foi de 32.031 pessoas na partida. A melhor marca de 2022 na Arena foi contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, com 38.054 pagantes. O recorde histórico do Furacão no estádio ocorreu na final da Copa Sul-Americana 2018, com 39.618 pagantes.

ARTILHEIRO

O lateral-direito Khellven, 21 anos, soma agora 7 gols em 136 jogos pelo Athletico.

REFORÇOS

Recém-contratados, o lateral-direito Madson (ex-Santos) e o lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense) ficaram no banco na partida, mas não entraram no jogo. O Athletico segue sem estrear reforços em 2023. Além dos dois, a outra contratação para a temporada é o centroavante Luciano Arriagada (ex-Colo-Colo), que ainda não foi inscrito no Paranaense – o prazo final é 10 de fevereiro.

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra decidiu repetir a escalação da última partida, mantendo o time-base pela terceira partida consecutiva. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Terans (centro), Canobbio (direita) e Vitinho (esquerda) no setor ofensivo.

MARINGÁ

Vice-campeão estadual em 2022, o Maringá conseguiu manter a base para 2023: o goleiro Dheimison, o lateral Marcos Vinícius, o zagueiro Gustavo Vilar, os volantes João Denoni e Matheus Bianqui, os pontas Robertinho e Mirandinha, o centroavante Alemão (ex-Santos e Paraná Clube) e o técnico Jorge Castilho.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 8 minutos, Fernandinho acertou belo lançamento para Khellven, que entrou livre na área, deu drible de efeito no goleiro e cutucou: 1 a 0. Depois disso, o Athletico manteve uma postura ofensiva, tentando povoar a área do adversário e apostando nas bolas longas. Só Fernandinho conseguiu se destacar nesse cenário. Os pontas (Canobbio e Vitinho) ficaram presos na marcação e Terans pouco produziu, errando demais nos momentos decisivos. O Maringá mostrou qualidade defensiva e, com a bola, levou perigo pelas pontas, principalmente com os dribles e chutes de Robertinho – foram duas boas jogadas dele no primeiro tempo.

Além do gol, o Furacão só teve mais uma jogada ofensiva na primeira etapa – cruzamento de Terans, em cobrança de falta, finalizado de cabeça por Thiago Heleno. O Maringá teve chance clara aos 46, em escanteio e ‘furada’ do goleiro Bento: Max Miller tentou de bicicleta e Khellven salvou em cima da linha. No total do primeiro tempo, o time do Interior finalizou mais: 7 a 3.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo teve ritmo reduzido e poucas jogadas ofensivas. Repetindo o cenário de 2022, o Athletico seguiu sofrendo para se defender na bola parada. O Maringá teve três chances para empatar em escanteios, aos 8, aos 19 e aos 32. Aos 23, as primeiras substituições no Furacão, com as entradas dos volantes Alex Santana e Hugo Moura nos lugares de Erick e Fernandinho. Aos 26, entrou o volante Christian no lugar de Terans. O Athletico manteve o 4-2-3-1, com Christian improvisado como meia ofensivo centralizado. Aos 36, saíram Pablo e Canobbio para as entradas do centroavante Rômulo e do ponta Jajá. O time da capital se arrastou no segundo tempo, mas conseguiu segurar o placar.

Estatísticas do jogo: Maringá finalizou mais (Crédito: Reprodução/Athletico.com.br)

ATHLETICO 1×0 MARINGÁ

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Hugo Moura) e Fernandinho (Alex Santana); Canobbio (Jajá), Terans (Christian) e Vitinho; Pablo (Rômulo). Técnico: Paulo Turra

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Max Miller e Caíque; João Denoni, Matheus Bianqui (Alemão) e Morelli (Pacato); Robertinho (Iago), Bruno Lopes (Serginho) e Mirandinha (Moraes). Técnico: Jorge Castilho

Gol: Khellven (8-1º)

Cartões amarelos: Pablo, Christian (A). Max Miller, Matheus Bianqui (M).

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Público: 32.031 total

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Fernandinho enfia. Canobbio invade a área e chuta na rede, pelo lado de fora.

8 – Gol do Athletico. Fernandinho dá belo lançamento. Khellven recebe na área, dribla o goleiro e cutuca. Golaço.

20 – Robertinho avança pela ponta direita e rola para Denoni, na entrada da área. Ele chuta e Bento faz boa defesa.

32 – Robertinho chuta de fora da área. Bento segura.

34 – Falta na esquerda. Terans cruza. Thiago Heleno sobe sozinho e cabeceia para fora.

46 – Escanteio. Robertinho cruza. Bento falha e solta a bola. Max Miller tenta de bicicleta e Khellven salva em cima da linha.

Segundo tempo

4 – Canobbio chuta de fora da área. O goleiro segura.

8 – Escanteio. Robertinho cruza. A bola atravessa a área. Na segunda trave, Max Miller cabeceia ao lado do gol.

19 – Escanteio. Robertinho cruza. Vilar finaliza com a coxa e Bento segura.

22 – Marcos Vinícius chuta de fora da área. Bento segura.

32 – Escanteio. Robertinho cruza. Livre na área, Morelli cabeceia sobre o gol.

45 – Lateral cobrado direto para a área. A bola sobra para Serginho, que cabeceia sobre o gol.

47 – Vitinho invade a área e chuta cruzado. O goleiro salva.

49 – Moraes recebe livre na ponta-esquerda e solta a bomba. Bento espalma.