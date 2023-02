Athletico x Azuriz (Crédito: Divulgação/Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense venceu por 5 a 0 o Azuriz, nessa quarta-feira (dia 1º) à noite, na Arena da Baixada, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram de Terans (2), Vitor Bueno (1), Arriagada (1) e Jajá (1). Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 18 pontos. A equipe de Pato Branco está em 10º lugar, com 4 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Essa foi a maior goleada do Athletico desde julho de 2020, quando aplicou 5 a 0 no Londrina, pelas quartas de final do Paranaense.

Clique nos links para assistir aos gols: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.

O Athletico faz seu melhor início de Campeonato Paranaense em 14 anos. Com 6 vitórias em 6 jogos, o time de 2023 superou a campanha de 2012 (5 vitórias e 1 empate). A melhor arrancada do clube na história do Estadual ocorreu em 2008, quando somou 12 vitórias nas 12 primeiras partidas.



































ARTILHEIRO

O meia Terans fez seus dois primeiros gols em 2023 e soma agora 28 gols em 103 jogos pelo Athletico. O meia Vitor Bueno acumula 8 gols em 36 partidas pelo clube. O ponta Jajá soma 5 gols em 24 jogos pelo Furacão.

REFORÇO

O centroavante chileno Arriagada (ex-Colo-Colo) fez sua estreia pelo Athletico. Ele entrou aos 15 do 2º tempo e precisou de 3 minutos para fazer seu 1º gol.

JEJUM

O Azuriz não vence uma partida há quase 7 meses, com 5 empates e 5 derrotas no período.

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra manteve o rodízio de jogadores e fez 8 mudanças em relação ao último jogo, com as entradas de Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Fernandinho, Léo Cittadini, Terans, Cuello e Rômulo. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Vitor Bueno (centro), Terans (direita) e Cuello (esquerda) na linha de três. Durante o jogo, Vitor Bueno e Terans inverteram de posição. Já o Azuriz não tinha os meias Zezinho (30 anos, ex-Athletico) e Galvan (23 anos, ex-Real Madrid B), ambos suspensos. O lateral Eliandro, lesionda, era outra baixa.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 4 minutos, Terans aproveitou rebote fora da área e mandou no cantinho: 1 a 0. Depois do gol, o Athletico reduziu o ritmo e esperou espaços para contra-atacar. E eles começaram a surgir a partir dos 24 minutos. Khellven e Vitor Bueno desperdiçaram dois bons contragolpes, aos 24 e aos 26. Aos 29, o jogo ficou paralisado por dez minutos por problemas na iluminação. No reinício, o time da casa fez 2 a 0, em boa jogada de Cuello e finalização perfeita de Vitor Bueno. Aos 46, Cittadini perdeu grande chance, após boa jogada de Terans e Vitor Bueno. O Azuriz mostrou qualidade nos passes e levou perigo em três momentos: dois chutes de fora da área (defendidos por Bento) e uma cobrança de falta, que passou perto.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu o centroavante Rômulo e entrou o ponta Canobbio. Com isso, Vitor Bueno virou centroavante e o 4-2-3-1 foi mantido. O Athletico fez 3 a 0 já aos seis minutos, em lançamento de Khellven e finalização de Terans. O Azuris morreu em campo e o time da casa seguiu criando boas chances. Aos 15, entraram o zagueiro Matheus Felipe e o centroavante Arriagada. Três minutos depois, o chileno fez 4 a 0, após passe genial de Terans e cruzamento rasteiro perfeito de Canobbio. Aos 21, Fernandinho foi substituído pelo volante Erick. Aos 30, saiu Cuello e entrou o ponta Jajá. Ele fez o 5º gol da partida, aos 44, driblando dois na área e chutando no canto.

Estatísticas do jogo (Crédito: Reprodução/Athletico.com.br)

ATHLETICO 5×0 AZURIZ

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Pedrinho; Fernandinho (Erick) e Léo Cittadini; Vitor Bueno (Arriagada), Terans e Cuello (Jajá); Rômulo (Canobbio). Técnico: Paulo Turra

Azuriz: Fabricio; Diogo Neto, Willian, Léo Machado, Thiago (Caio Bacarin), Fornari (Deivisson) e Carlos Junio; Matheus Neris (Igor Goularte), Leo Machado (Tharlis) e Fabricio Oya; Vieira (Robinho) e Wellisson. Técnico: Tcheco

Gols: Terans (4-1º e 6-2º), Vitor Bueno (38-1º), Arriagada (18-2º) e Jajá (44-2º)

Cartões amarelos: Tcheco, Leo Machado, Wellisson, Willian (Az). Thiago Heleno, Fernandinho (At).

Árbitro: Murilo Klein

Público: 14.267

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Gol do Athletico. Cobrança de lateral para Terans, que lança. Rômulo divide com a zaga. A bola sobra fora da área para Terans, que chuta no cantinho.

24 – Contra-ataque. Terans cruza. Khellven erra o domínio na área.

25 – Wellisson chuta forte, de fora da área. Bento rebate.

26 – Vitor Bueno parte em contra-ataque do círculo central e dribla o último zagueiro, mas chuta nas pernas do goleiro.

38 – Gol do Athletico. Cuello avança pela esquerda e dá bom passe para Vitor Bueno, livre na área. Ele domina e chuta no canto.

43 – Oya bate escanteio. Ninguém corta e Thiago não alcança na pequena área.

46 – Terans enfia. Vitor Bueno recebe na cara do gol e rola para Cittadini, livre. Ele chuta e o goleiro salva com o pé.

50 – Oya chuta de fora da área. Bento espalma.

59 – Falta na meia-lua. Wellisson chuta perto, ao lado do gol.

Segundo tempo

4 – Cittadini enfia. Terans recebe na área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

6 – Gol do Athletico. Khellven lança. Terans recebe na área, dribla um zagueiro e chuta no canto.

11 – Belo lançamento de Fernandinho. Cittadini sai na cara do gol e chuta. O goleiro salva.

12 – Canobbio cruza rasteiro. Terans chuta perto, sobre o gol.

18 – Gol do Athletico. Terans dá passe genial para Canobbio, que recebe na área e rola para Arriagada, na pequena área. O chileno toca de letra.

22 – Cuello invade a área, dribla um e chuta perto, ao lado.

44 – Gol do Athletico. Erick lança para Jajá, que parte da ponta-esquerda, invade a área, passa por dois e chuta no canto.