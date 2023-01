Pablo comemora gol fazendo homenagem a Pelé: Rei do Futebol faleceu no último dia 29 (Foto: Ernani Ogata)

O Furacão começou com tudo a temporada de 2023, fazendo um leão (o da Estradinha) parecer um gatinho. Jogando fora de casa, a equipe comandada por Paulo Turra goleou por 4 a 0 o Rio Branco, em Paranaguá, em partida com três gols do atacante Pablo, que ainda aproveitou um dos tentos para fazer uma homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final do ano passado. O outro gol da partida foi marcado pelo meio-campista Fernandinho, que aproveitou uma boa ajeitada do artilheiro na entrada da área para fazer um golaço.

Você pode conferir todos os detalhes da primeira partida oficial do Furacão na temporada clicando AQUI.

Abaixo, você confere a avaliação do desempenho de cada um dos jogadores rubro-negros que estiveram em campo na Estradinha.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (7,0)

Fez duas grandes defesas e terminou o jogo sem ter sido vazado.

Khellven (6,0)

Teve dificuldade em dois lances defensivos e tomou um cartão amarelo.

Bryan García (6,0)

Entrou na volta do intervalo e ajudou o time a controlar a partida.

Pedro Henrique (6,5)

Foi bem na defesa e de qualidade ao time na saída de bola.

Matheus Felipe (7,0)

Desempenho seguro na defesa e quase marcou um gol no primeiro tempo.

Pedrinho (6,5)

Arriscou algumas descidas ao ataque e foi eficiente na marcação.

Erick (6,5)

Apareceu menos no ataque do que de costume, mas foi bem na saída de bola e na marcação.

Fernandinho (7,5)

Marcou um golaço no segundo tempo e minutos depois foi substituído.

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 13-2º e ajudou o time a ficar mais com a posse de bola.

Canobbio (5,5)

Foi dos que menos produziu no ataque e perdeu duas chances de gol.

Terans (6,5)

Arriscou chutes, cobrou faltas perigosas e deus bons passes.

Léo Cittadini (6,0)

Entrou aos 31-2º. Teve uma boa chance para finalizar a gol, mas pegou muito mal na bola.

Vitinho (7,0)

Roubou a bola e deu o passe para o primeiro gol e deu mais uma assistência.

Julimar (6,0)

Entrou aos 31-2º e teve poucas oportunidades de aparecer no último terço do campo.

Pablo (9,0)

Três gols e uma assistência na partida. Dispensa maiores comentários.

Vitor Bueno (6,0)

Entrou aos 26-2º e não conseguiu criar muita coisa no ataque.