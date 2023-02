Khellven e Erick comemoram: dupla foi responsável pelo gol de empate (Foto: Valquir Aureliano)





























O Athletico é líder isolado do Campeonato Paranaense. Jogando na Arena da Baixada na noite deste sábado (11 de fevereiro), o Furacão venceu um duelo direto contra o Operário na disputa pela liderança da competição. Rafhael Lucas abriu o placar para os visitantes no começo da partida, mas Erick empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o zagueiro Jonathan Costa, do Fantasma, foi expulso e o rubro-negro mostrou qualidade e tranquilidade para alcançar a virada, num gol marcado por Pablo. Já nos acréscimos, Cuello contou com um desvio na zaga para ver seu arremate parar no fundo do gol, dando números finais ao confronto: 3 a 1.

Com o triunfo (o oitavo em nove partidas no estadual), o Furacão agora soma 25 pontos e abre seis de vantagem para o time de Ponta Grossa, que é o vice-líder da competição. O Coritiba aparece em seguida, com 17 pontos, tendo disputado dois jogos a menos que os adversários a sua frente.

Nas duas próximas rodadas (as últimas da primeira fase do Paranaense), o Furacão recebe na Arena o FC Cascavel (na próxima quinta-feira, às 19h15) e depois visita o Londrina no Estádio do Café (no domingo, dia 26). Já o Operário encara o Foz do Iguaçu no Estádio do ABC na próxima quarta (às 21h30) e depois recebe o Coritiba no Germano Kruger (no dia 26).

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico contou com o retorno de quatro jogadores que estavam suspensos pelas expulsões no Atletiba: o zagueiro Pedro Henrique, o meia Terans, o lateral-esquerdo Pedrinho e o volante Christian. Outra novidade foi o volante Erick, recuperado de desgaste físico, enquanto o goleiro Bento, com dores na costa, acabou não sendo relacionado e foi substituído por Léo Linck.

O esquema tático do Furacão, contudo, foi o mesmo que já vem sendo utilizado ao longo da temporada: o 4-2-3-1, com Erick e Christian de volantes, Terans (direita), Cittadini (centro) e Canobbio na linha de meias e Pablo no comando do ataque.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou com o Athletico já cometendo um erro crucial. Pedrinho tentou sair jogando e perdeu a bola para Yago Rocha. O lateral avançou e cruzou rasteiro para Rafhael Lucas, ex-Coritiba, que mostrou qualiade ao dominar, girar e chutar firme pro gol, vencendo o goleiro Léo Linck.

Com o placar aberto, o time visitante ficou confortável e criou boas chances, oportunidades claras, inclusive, para ampliar o marcador. Mas não as aproveitou e foi castigado aos 21 minutos, quando Khellven cruzou com invejável precisão para a cabeça de Erick, que testou firme pro fundo do gol.

Depois do empate, foi vez dos mandantes crescerem de produção. E a virada esteve muito perto de vir após um lançamento perfeito de Terans para Canobbio, mas o atacante uruguaio, cara a cara com o goleiro, não conseguiu balançar a rede.

SEGUNDO TEMPO

Se o primeiro tempo começou com gol, a etapa final começou com expulsão. AOs 2 minutos e meio de jogo, Jonathan Costa cometeu falta em Canobbio e acabou tomando o segundo cartão amarelo, sendo expulso em seguida.

Com um jogador a mais, o Athletico teve tranquilidade e qualidade para alcançar a virada. Aos 18 minutos, Terans recebeu a bola pelo meio no ataque, dominou de costas para a marcação e esperou a hora certa para acionar Pablo. O atacante venceu a disputa com Yago Rocha e finalizou de canhota na saída do goleiro: 2 a 1.

Nos últimos instantes da partida o Furacão ainda teve duas boas chances para ampliar o marcador, com Pablo e Canobbio. Mas foi o argentino Cuello quem acabou conseguindo dar números finais à partida, num chute que desviou no zagueiro Paulo Sérgio antes de morrer no fundo do gol: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 3 x 1 OPERÁRIO

Athletico: Léo Linck; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Erick (Hugo Moura) e Christian (Fernandinho); Terans (Cuello), Cittadini (Vitor Bueno) e Canobbio; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Operário: Rafael Santos; Paulo Sérgio, Willian Machado e Jonathan Costa; Yago Rocha, Ferreira (Luiz Henrique), Índio, Alisson Taddei (Marco Antônio) e Artur Neves (Rafael Oller); Felipe Augusto (Matheus Alemão) e Rafhael Lucas (Lucas Hipólito). Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Rafhael Lucas (2-1º), Erick (21-1º), Pablo (18-2º) e Cuello (51-2º)

Cartões amarelos: Jonathan Costa (O), Fernandinho (A)

Cartão vermelho: Jonathan Costa (2-2º)

Árbitro: Robson Babinski

Público: 11.451 total

Renda: R$ 308.790,00

Local: Arena da Baixada, sábado às 18h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Gol do Operário! Yago Rocha avança pela direita e cruza para Rafhael Lucas. O centroavante domina, gira em cima do marcador e chuta pro fundo do gol.

10 – Índio desvia de cabeça e Jonathan Costa aparece na cara do gol para chutar. O goleiro faz uma defesa milagrosa com a perna e o Fantasma insiste no rebote, mas os chutes param na marcação.

12 – Lançamento ara Felipe, que aparece livre pela esquerda dentro da área. Ele tenta um chute colocado, mas o goleiro Léo Linck faz uma grande defesa.

15 – Cobrança de falta da intermediária. Terans pega muito embaixo da bola e manda por cima do gol.

16 – Contra-ataque do Operário. Rafhael Lucas inverte com Felipe, que aparece mais uma vez pela esquerda e chuta forte. Léo Linck espalma.

21 – Gol do Athletico! Cruzamento de Khellven da direita. Erick sobe nas costas de Jonathan Costa e cabeceia firme pro fundo da rede.

22- Cobrança de escanteio forte, na segunda trave. O jogador do Operário faz o passe de cabeça e Índio aparece na pequena área para cabecear forte, à queima roupa. Léo Linck espalma.

31 – Canobbio recebe na esquerda, ajeita para o meio e chuta de perna direita. A bola passa por cima, perto do gol.

35 – Lançamento de Terans para Canobbio, que aparece pela esquerda e sai na cara do gol. Ele chuta na saída do goleiro, que faz uma grande defesa.

Segundo tempo

2 – Lançamento para Canobbio. Jonathan Costa tenta o desarme por baixo e o árbitro marca uma falta do zagueiro, por trás do adversário. Ele mostra o segundo amarelo ao marcador e em seguida o expulsa.

18 – Gol do Athletico! Terans recebe a bola na intermediária, domina de costas para a defesa, espera e dá um tapa para Pablo. O atacante escapa da marcação e chuta de canhota na saída do goleiro.

26 – Lançamento longo para a área do Athletico. Léo Linck sai para defender, mas pega mal na bola e entrega nos pés de Felipe. Com o gol aberto, o atacante chuta e a bola desvia em Pedrinho.

44 – Pedrinho aparece como ponta e cruza. Pablo acerta um belo voleio de dentro da área e Rafael Santos faz uma grande defesa.

45 – Cruzamento rasteiro de Vitor Bueno da esquerda. Canobbio aparece livre no meio da área e dá um carrinho para tentar finalizar, mas manda para fora.

51 – Gol do Athletico! Cuello recebe de Vitor BUeno, carrega e chuta pro gol. A bola desvia em Paulo Sérgio e mata o goleiro.

54 – Lançamento para Rafael Oller. Matheus Felipe desvia de cabeça, mas a bola ainda sobra para o meia-atacante, que chuta de firme de longe. A bola passa perto do gol.