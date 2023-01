Athletico comemora gol contra o Barretos (Crédito: Divulgação/Matheus Afonso/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense empatou em 1 a 1 com o Barretos, nessa segunda-feira (dia 9) à tarde, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Com o resultado, o time paranaense está classificado para a próxima fase. Terminou o Grupo 7 na 1ª colocação, com 7 pontos, à frente do Picos (6 pontos). Barretos e São Bento foram eliminados.

Na próxima fase, disputada em eliminatória simples, o Athletico vai enfrentar o Guarani, segundo colocado Grupo 8. O Picos vai pegar o Grêmio, primeiro colocado do Grupo 8.

A partida da próxima fase está prevista para quinta-feira (12) ou sexta-feira (13). A Federação Paulista de Futebol deve confirmar a data, o horário e o local em breve.

O JOGO

O técnico Juca Antonello utilizou os seguintes jogadores na partida: Gabriel Pereira; Ataíde, João Vialle, Arthur Zanella e Vinicius Kauê (Leo Derik); Pierre (Kevin), Murilo, Gustavo Braga (Juninho) e Dudu (João Vitor); Felipe Chiqueti (Lautaro) e Juan Torres (Danielzinho)

O Athletico saiu na frente, com gol do atacante espanhol Juan Torres, aos 23 minutos, aproveitando chute cruzado de Gustavo Braga, de fora da área. Aos 41, o zagueiro João VIalle bloqueou um chute com o braço. Pênalti. O jogador foi expulso e deixou o Furacão com um a menos. Gustavo cobrou, converteu e empatou: 1 a 1.

No segundo tempo, o Athletico segurou a pressão do Barretos e garantiu o empate.