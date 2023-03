Erick enfrenta o Maringá (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense venceu por 2 a 0 o Maringá, neste sábado (dia 18) à noite, no Estádio Willie Davids, em Maringá, na partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo de volta será em 26 de março (domingo) na Arena da Baixada. O gol como visitante não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar, pega na final o vencedor do duelo FC Cascavel x Operário.

Clique aqui para assistir aos gols do Athletico: Erick e Alex Santana.

E clique aqui para assistir aos melhores momentos do jogo, no Youtube do Athletico.

O personagem do jogo foi o atacante Vitor Roque, 18 anos, que só entrou na partida aos 25 minutos do segundo tempo. O novato fez as jogadas dos dois gols (marcados pelos volantes Erick e Alex Santana) e ainda sofreu um pênalti (desperdiçado por Cuello). Até o jogador entrar em campo, o Athletico não fazia uma boa partida.

TORCIDA ÚNICA

Os dois jogos da semifinal entre Maringá e Athletico, no Willie Davids e na Arena da Baixada, são com torcida única, ou seja, sem setor para visitantes nos estádios. Os clubes pediram, o Ministério Público concordou e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) confirmou.

VAR

O jogo deste sábado foi a primeira partida organizada pela FPF em toda história com a utilização do VAR, o árbitro de vídeo. Rodolpho Toski Marques foi o responsável por comandar a tecnologia na partida. O VAR acabou participando do jogo, ajudando o árbitro de campo a marcar pênalti em Vitor Roque, no segundo tempo.

FATOR CAMPO

O Maringá venceu 8 dos 10 jogos como mandante em 2023. As únicas derrotas foram para a dupla Atletiba. O Athletico somou 7 vitórias nos seus 7 jogos como visitante em 2023.

TURRA

O Athletico soma 14 jogos, 13 vitórias e 1 empate em 2023, todos sob o comando do técnico Paulo Turra.

ARTILHEIROS

O volante Erick soma agora 2 gols em 10 jogos em 2023 — e 11 gols em 169 partidas pelo clube, no total. O volante Alex Santana tem 1 gols em 12 partidas em 2023 — e 4 em 30 no total pelo Furacão.

RETROSPECTO

Fundado em 2010, o Maringá FC enfrentou 10 vezes o Athletico. Foram 7 vitórias da equipe da capital e 2 empates. A única vitória do time do Interior ocorreu no Paranaense de 2015, na Arena da Baixada, pelo placar de 2 a 1. Ou seja, em Maringá, o time mandante nunca venceu o Furacão.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

As baixas no Athletico eram os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino, ambos em recuperação. A novidade era o retorno dos quatro suspensos pela briga no Atletiba: os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Pedrinho e o volante Christian. O clube conseguiu um efeito suspensivo para autorizar a escalação do quarteto. Só Thiago Heleno e Pedrinho foram titulares nesse sábado. O técnico Paulo Turra manteve o esquema tático 4-2-3-1, usado por ele em todos os jogos de 2023, com Terans (direita), Vitor Bueno (centro) e Canobbio (esquerda).

ESCALAÇÃO DO MARINGÁ

O Maringá não tinha o ponta Mirandinha, 23 anos, vendido para o Gyeongnam, da Coreia do Sul. O técnico Jorge Castilho usou o esquema tático 4-1-4-1, com Morelli como único volante.

Estatísticas do jogo, após 90 minutos (Crédito: Reprodução/NSports)

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Maringá com mais organização defensiva, mais posse de bola e maior volume ofensivo. O time do Interior teve duas boas jogadas ofensivas e também reclamou de pênalti em outros dois lances. A chance mais clara foi aos 33, quando Wesley apareceu livre na área, após escanteio, e cabeceou perto. O Athletico até teve alguns momentos de lucidez, mas não fez uma boa etapa. A única chance ocorreu aos 20, quando Thiago Heleno lançou, Terans recebeu nas costas da defesa, ficou na cara do gol e chutou fraco.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com domínio do Maringá, que criou duas chances já nos dois primeiros minutos. Aos 8, saiu o meia Vitor Bueno e Cuello entrou na meia-ponta esquerda. Com isso, Terans passou a jogar centralizado e Canobbio ficou na direita. O Athletico reagiu e colocou uma bola na trave, aos 14, com Pablo, após boa jogada de Cuello, Canobbio e Terans. O jogo ficou aberto, com boas jogadas dos dois lados. Aos 25, o centroavante Vitor Roque entrou no lugar de Pablo. E ele foi decisivo para abrir o placar já aos 26, quando recebeu lançamento de Fernandinho e rolou para Canobbio, na cara do gol. O uruguaio se atrapalhou e perdeu chance incrível. Erick pegou o rebote e fez 1 a 0. Depois disso, o Maringá se perdeu em campo.

PÊNALTI E GOL NO FIM

Aos 30, Vitor Roque sofreu pênalti, derrubado por Dheimison, que foi marcado com ajuda do VAR. Cuello cobrou a penalidade e chutou para fora. Aos 38, o volante Alex Santana entrou no lugar de Terans. Aos 40, Vitor Roque driblou o zagueiro, invadiu a área e rolou para Alex Santana chutar no canto.

MARINGÁ 0x2 ATHLETICO

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesley, Vilar e Caíque (Martineli); Morelli; Matheus Bianqui, Serginho (Moraes), Iago (Calabres) e Robertinho; Gui Sales (Alemão). Técnico: Jorge Castilho

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Erick; Terans (Alex Santana), Vitor Bueno (Cuello) e Canobbio; Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Gols: Erick (26-2º) e Alex Santana (40-2º)

Cartões amarelos: Erick, Canobbio (A). Bianqui, Marcos Vinícius (M).

Árbitro: Robson Babinski

Público: 12.915 pagantes

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

12 – Bianqui avança na ponta-direita e rola para dentro da área. Gui Sales chuta cruzado. Zé Ivaldo bloqueia. O Maringá pede pênalti. A arbitragem ignora.

15 – Lateral direto pra área. Thiago Heleno empurra Gui Sales. O Maringá pede pênalti. A arbitragem nada marca.

20 – Thiago Heleno lança. Terans sai nas costas da zaga, invade a área e, na cara do gol, chuta fraco. Dheimison defende.

27 – Robertinho tabela com Bianqui, invade a área e cruza rasteiro. Zé Ivaldo salva.

33 – Escanteio. Iago cruza. Wesley sobe e cabeceia perto, ao lado.

38 – Pablo recebe lançamento na área, mas perde o controle da bola ao preparar o chute.

Segundo tempo

1 – Gui Sales avança e enfia para Iago, que fica na cara do gol e chuta em cima de Bento.

2 – Falta na direita. Robertinho lança pra área. Gui Sales se estica e finaliza ao lado.

9 – Bianqui chuta de fora da área. Bento segura.

14 – Cuello lança. Terans recebe na área e ajeita para Pablo, que chuta na trave. Cuello pega o rebote e chuta para fora.

24 – Robertinho cruza. Livre na cara do gol, Gui Sales cabeceia sobre o gol.

26 – Gol do Athletico. Fernandinho lança. Vitor Roque recebe na esquerda, invade a área e rola para Canobbio, na cara do gol. Ele se atrapalha e perde a chance. Erick pega o rebote e fuzila.

30 – Vitor Roque cai ao dividir com Dheimison. O árbitro revisa no monitor do VAR e marca o pênalti. Cuello cobra e chuta para fora.

40 – Gol do Athletico. Vitor Roque dribla o zagueiro, invade a área e rola para Alex Santana chutar no cantinho.