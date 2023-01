Fernando (Crédito: Reprodução/Chapecoense.com)

O lateral-esquerdo Fernando, 23 anos, é o novo reforço do Athletico Paranaense. Ele chegou a Curitiba nessa sexta-feira (dia 13) e deve ser anunciado oficialmente pelo clube em breve. Segundo informações do GE, o Furacão vai pagar R$ 2,8 milhões por 70% dos direitos econômicos. A Chapecoense permanece com 20% e o atleta, com 10%. Ele vai assinar contrato de quatro anos.

Fernando chega para suprir a saída de Abner, vendido por 7 milhões de euros para o Bétis, da Espanha. Essa é a 8ª maior venda da história do clube.

Fernando se destacou pela Chapecoense na Série B de 2022. Formado nas categorias de base do Inter de Santa Maria (RS) e da Chapecoense, o jogador estreou como profissional em 2020, atuando por empréstimo no São Luiz-RS, mesmo clube que revelou o lendário Paulo Baier. Em seguida, em 2020 e 2021, Fernando jogou também por empréstimo no Marcílio Dias-SC. Retornou à Chapecoense em 2022 e virou titular. Somou 48 jogos, um gol e cinco assistências na temporada 2022.

No Athletico, Fernando vai disputar posição com Pedrinho.