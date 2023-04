Erick (Crédito: Divulgação/Athletico/Cahuê Miranda)

O Athletico Paranaense estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (dia 12) às 19h30, enfrentando o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Será a partida de ida da terceira fase da competição. O jogo de volta está marcado para 25 de abril, na Arena da Baixada.

O jogo terá transmissão pela Amazon Prime (streaming pago).

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O time do técnico Paulo Turra vai com força máxima, após ter conquistado o Campeonato Paranaense no último domingo, com o empate com o Cascavel, na Arena da Baixada. As baixas são o volante Alex Santana e o zagueiro Kaique Rocha, que se recuperam de lesões. Quem volta ao time é o volante Erick, que estava suspenso na final do Paranaense. O atacante Rômulo e o ponta Thiago Andrade (recém-contratado) não viajaram com a delegação, por opção da comissão técnica.

Por características de jogo e por desgaste físico acumulado, Turra pode trocar algumas peças no time titular.

OS 24 CONVOCADOS

Para o jogo contra o CRB

Goleiros: Bento, Léo Linck e Gabriel

Laterais: Khellven, Madson, Pedrinho e Fernando

Zagueiros: Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Pedro Henrique

Volantes: Erick, Fernandinho, Christian, Hugo Moura e Bryan Garcia

Meias: Vitor Bueno e Léo Cittadini

Pontas: Terans, Canobbio, Cuello e Willian Bigode

Centroavantes: Pablo e Vitor Roque

TERCEIRA FASE

Por estar na Libertadores 2023, o Athletico é um dos 12 clubes que iniciam a disputa da Copa do Brasil de 2023 direto na terceira fase da competição. Campeão da Copa do Brasil em 2019, o Furacão também foi finalista em 2013 e 2021.

ADVERSÁRIO

O CRB foi campeão invicto em 2023 e tem uma escalação com nove jogadores acima dos 30 anos. Clique aqui para saber mais sobre o adversário do Athletico.

CRB x ATHLETICO

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno (Cuello) e Canobbio; Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO

Local: Rei Pelé, em Maceió

TV: Amazon Prime