Cuello (Crédito: Valquir Aureliano)

Com 14 vitórias e um empate em 15 jogos disputados, o Athletico chegou à final do Campeonato Paranaense com campanha impecável. Na decisão, encara o FC Cascavel, com o jogo de ida no Olímpico Regional e o título será definido na Arena da Baixada.

Para os confrontos decisivos, o ponta Tomás Cuello, 23 anos, ressalta o crescimento do adversário no estadual, mas quer largar com vantagem na primeira partida para decidir na Arena com o apoio da torcida do Furacão.

“O Cascavel é um adversário complicado, que cresceu no decorrer do campeonato e também quer ser campeão, sem dúvidas. Estamos muito focados no jogo de ida, pra buscar um resultado positivo e decidir na Arena, com o apoio da nossa torcida e com a força que temos. Acredito que serão dois grandes jogos e espero que possamos coroar a nossa campanha com o título”, afirmou o argentino.

Com a melhor campanha no estadual entre os clubes da Série A, Cuello afirma que o elenco do Athletico está focado em conquistar o primeiro título de 2023 e valoriza o desempenho até o momento.

“Nossa campanha foi praticamente perfeita até aqui, mas temos que manter a pegada pra alcançar nosso objetivo final, que é o título. Desde o início, nosso foco foi um só: chegar à final e levantar a taça. O grupo está fechado para isso. O estadual é importante, valorizamos isso e a nossa campanha mostra isso”, declarou o jogador, que soma 59 jogos, cinco gols e seis assistências pelo Athletico.