Dudu (Crédito: Divulgação/Athletico/Cahuê Miranda)

O sonho de se tornar jogador de futebol é algo que passa pelas cabeças de milhões de crianças no Brasil. A expectativa de um dia vestir a camisa de uma equipe profissional toma conta de cada campo, quadra e praça do país. Esse foi o caso do meio campista Dudu Kogitzki, promessa de 17 anos do Athletico Paranaense. Curitibano, o atleta passou boa parte da infância ligado ao futebol. Aos quatro anos de idade, o meio-campista jogava ao lado de seu pai, nas praças da capital paranaense.

“Parece até que foi ontem. Viver tudo que tenho vivido nesses últimos anos é um enorme privilégio para mim. Vestir a camisa do Athletico é um sonho realizado. É uma equipe gigante, com muita história e tradição no futebol brasileiro. Cada dia nesse clube tem me ajudado a evoluir cada vez mais, tanto dentro de campo quanto como pessoa. Espero um dia poder retribuir todo esse carinho”, comenta Dudu.

Em 2021, com apenas 15 anos, o atleta recebeu sua primeira convocação, sendo chamado para integrar o elenco Sub-15 da Seleção Brasileira. Pouco tempo depois, no início de 2022, o jogador foi novamente convocado, dessa vez para a categoria Sub-17, para um período de atividades pré Sul-Americano.

“É o sonho de qualquer criança vestir o uniforme do Brasil. Toda vez que tenho a oportunidade de ser convocado lembro dos momentos no começo da minha carreira. Do apoio da minha família, dos incentivos do meu pai. Momentos assim me trouxeram até onde estou hoje. É o resultado de muito foco e muita determinação que coloco desde sempre em todos os meus treinos”, disse o atleta.

Além disso, Dudu também marcou mais uma vez presença na lista de 23 escolhidos do técnico Phelipe Leal para o período de preparação para o Sul-Americano sub-17. Os jogos amistosos contra o Equador, país sede do torneio, possuem datas marcadas para os dias 28 de fevereiro e 02 de março. Este será o último ciclo preparatório da seleção brasileira antes do início do torneio no dia 30 de março.

Antes de chegar ao futebol de campo, Dudu também teve experiência atuando no futsal antes de ser levado às categorias de base do Athletico Paranaense. Com seu atual clube, o meio campista já conquistou o título do Campeonato Paranaense Sub-17 em 2022, campanha em que participou de 30 jogos e marcou seis gols. O atleta também fez parte da equipe que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Na Copinha, o meia participou de três jogos e deu uma assistência.