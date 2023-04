Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Numa partida repleta de emoção, com duas expulsões (uma em cada lado) e um gol praticamente no último lance da partida, o Athletico conseguiu largar em vantagem contra o FC Cascavel na grande decisão do Campeonato Paranaense de 2023. O jogo, disputado no Estádio Olímpico Regional, teve o time da casa saindo na frente, aos 25 minutos, em gol de Lucas Batatinha. Apenas dois minutos depois, porém, o Furacão conseguiu o empate com Erick. Na sequência, o próprio Erick acabou expulso ao cometer falta em Robinho e a Serpente pressionou (e muito) pelo gol da vitória, chegando a mandar uma bola no travessão.

Mas quem sorriu por último foi o time da Capital, que aos 54 minutos conseguiu um pênalti (em lance que resultou na expulsão de César Morais, do Cascavel) e aproveitou a chance numa cobrança de Vitor Roque, que mostrou muita categoria para dar números finais ao jogo: 2 a 1 para o Furacão.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Em jogo com duas expulsões e gol no último lance, Athletico vence o Cascavel de virada e se aproxima de título invicto

Abaixo, você confere a avaliação do Bem Paraná sobre o desempenho de cada um dos jogadores athleticanos que estiveram em campo no Olímpico Regional.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (7,0)

Fez duas grandes defesas, operando um verdadeiro milagre aos 37-1º, em chute de Robinho.

Khellven (6,0)

Fez uma bela jogada individual no segundo tempo. Na primeira etapa, porém, foi mal defensivamente.

Zé Ivaldo (7,0)

Atuação regular e sempre segura, mesmo quando o Athletico ficou com um jogador a menos em campo.

Thiago Heleno (7,0)

Outro que teve atuação regular e segura. Além disso, também se destacou pela liderança.

Pedrinho (6,5)

Produziu pouco ofensivamente, mas fechou bem demais o corredor esquerdo da defesa.

Erick (7,0)

Marcou o gol de empate, mas foi expulso pouco tempo depois, ao cometer uma “falta estratégica”

Fernandinho (7,0)

Quase fez o gol da virada aos 35-2º e esbanjou qualidade na distribuição de passes.

Terans (6,0)

Fez uma boa jogada, aos 42-1º, mas pouco conseguiu produzir fora isso.

Cuello (6,5)

Entrou aos 25-2º e cobrou o escanteio que resultou no gol de empate.

Vitor Bueno (5,5)

Figura apagadíssima durante toda a partida. Ao menos ajudou na marcação.

Alex Santana (6,5)

Entrou aos 31-2º e quase fez um gol nos acréscimos, conseguindo o escanteio que resultou no pênalti.

Canobbio (6,5)

Finalizou mal uma boa chance criada por Terans, mas foi um dos jogadores mais perigosos e criativos do ataque.

Christian (6,0)

Entrou aos 31-2º e deu novo fôlego ao Athletico no campo de ataque e na marcação.

Pablo (5,5)

Assim como Vitor Bueno, apareceu pouquíssimo no jogo e não produziu nada.

Vitor Roque (7,0)

Entrou aos 17-2º e mostrou estrela e categoria na cobrança de pênalti que sacramentou a vitória rubro-negra.