Matheus Bianqui (Crédito: Divulgação/Fernando Teramatsu/Maringá FC)

O Maringá tem sido umas das principais sensações do futebol paranaense em 2023. Semifinalista do Estadual, o Dogão bateu o Marcílio Dias, na última terça-feira (14), e conquistou a inédita vaga para a terceira fase da Copa do Brasil.

Um dos jogadores destaque na boa fase é o meio-campista Matheus Bianqui. Com dois gols e três assistências anotadas, o meio-campista é titular absoluto e atuou em 14 dos 15 jogos do Maringá na temporada.

Com a confiança da equipe em alta após os últimos jogos, Bianqui destaca o bom ambiente do grupo para o confronto diante do Athletico, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense.

“Foram dois grandes jogos da nossa equipe e isso traz muita confiança. O clima fica bom, ambiente leve e isso é importante para uma decisão como a de sábado contra o Athletico. Temos tudo para fazer um grande jogo”, disse Matheus Bianqui, que destaca o apoio da torcida no jogo de ida.

“Sabemos da dificuldade do jogo. O Athetico está invicto ainda na competição, mas dentro da nossa casa e com apoio da nossa torcida, temos tudo para fazer um grande jogo e levar uma vantagem para o jogo da volta”, completou.

O meia Matheus Bianqui é um dos remanescentes do vice-campeonato paranaense em 2022. Em seu retorno ao clube, após passagem por empréstimo pela Chapecoense na Série B, o jogador de 25 anos cita que vive seu melhor momento com a camisa do Dogão.

“Essa é minha melhor temporada vestindo essa camisa. Fico feliz de poder estar ajudando meus companheiros, agora é se recuperar, pois esses dois jogos foram muito desgastantes. Vamos continuar trabalhando forte para fazer dois grandes jogos e se Deus quiser chegar na final novamente”, projetou.

Maringá e Athletico se enfrentam neste sábado (dia 18), às 19h (de Brasília), no estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.