Vitor Roque (Crédito: Divulgação/CBF/Adriano Fontes)

O técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, convocou 22 jogadores para a disputa do Torneio Sul-Americano Conmebol 2023. A lista foi anunciada na manhã dessa quinta-feira (dia 8). A competição será realizada na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. As sedes ainda não foram anunciadas. O sorteio dos grupos será no próximo dia 21 de dezembro.

Entre os 22 jogadores, estão o atacante Vitor Roque, 17 anos, e o goleiro Mycael, 18 anos, ambos do Athletico Paranaense.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque é a compra mais cara da história do Athletico Paranaense, por R$ 24 milhões. Ele chegou ao clube paranaense no início de 2022 e já soma 36 jogos, sete gols e três assistências pela equipe principal.

Revelado pelo Athletico, Mycael nunca atuou profissionalmente. Ele já defendeu a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15 de 2019.

A delegação brasileira se apresenta no dia 5 de janeiro para o período de preparação antes da estreia na disputa.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Kaíque – Palmeiras

Kauã Santos – Flamengo

Mycael – Athletico

Laterais

Arthur – América -MG

Kaiki Bruno – Cruzeiro

Patryck – São Paulo

Zagueiros

Beraldo – São Paulo

Douglas Mendes – Red Bull Bragantino

Robert – Corinthians

Weverton – Cruzeiro

Meio-campistas

Andrey Santos – Vasco da Gama

Marlon Gomes – Vasco da Gama

Matheus França – Flamengo

Ronald – Grêmio

Victor Hugo – Flamengo

Atacantes

Endrick – Palmeiras

Giovani – Palmeiras

Marcos Leonardo – Santos

Matheus Martins – Fluminense

Sávio – PSV

Vitor Roque – Athletico

Ângelo – Santos

COMPRAS MAIS CARAS DA HISTÓRIA

Em reais, as contratações de maior valor do Athletico Paranaense