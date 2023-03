Dayvisson (Crédito: Divulgação/Athletico/Cahuê Miranda)

Dois jogadores do Athletico Paranaense vão estar na disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O zagueiro Dayvisson e o meia Dudu Kogitski estão entre os convocados pela seleção brasileira para a competição, que começa no dia 30 de março, no Equador.

A lista do técnico Phelipe Leal foi divulgada pela CBF na noite de quarta-feira (8). Dayvisson e Dudu participaram de toda a preparação da equipe brasileira para o Sul-Americano e eram nomes bem cotados para a convocação final.

Dudu (Crédito: Divulgação/Athletico)

Eles tentarão repetir, na categoria Sub-17, o feito de Mycael, Vitor Roque e Renan Viana, que foram campeões do Sul-Americano Sub-20, em fevereiro.

A apresentação da equipe está marcada para o dia 15 de março, para treinamento no Brasil. A Seleção entrará em campo logo na partida de abertura do torneio, no dia 30 de março, contra o Equador, em Guayaquil.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Chile, Colômbia, Equador e Uruguai. Os três primeiros colocados avançam para o hexagonal final, que classifica quatro equipes para a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Peru.

O Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano, com 12 títulos. A última conquista aconteceu em 2017, no Chile.

CONVOCADOS PARA O SUL-AMERICANO SUB-17

Goleiros

Caio Barone – Flamengo

César – Palmeiras

Phillipe Gabriel – Vasco

Defensores

Chermont – Santos

Dalla Corte – Internacional

Dayvisson – Athletico Paranaense

Da Mata – Grêmio

João Henrique- Fluminense

Souza – Santos

Vitor Nunes – Palmeiras

Vitor Reis – Atlético Mineiro

Meio-campistas

Bernardo Valim – Botafogo

Dudu Kogitzki – Athletico Paranaense

Lucas Camilo – Grêmio

Luiz Gustavo – Corinthians

Matheus Ferreira – Vasco

Rhuan Gabriel – Cruzeiro

Atacantes

Kauâ Elias – Fluminense

Lorran – Flamengo

Matheus Reis – Fluminense

Rayan – Vasco

Ricardo – Internacional

Riquelme Filipe – Palmeiras