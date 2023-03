Torcida do Athletico na Arena (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense tem em 2023 sua maior média de público em edições do Campeonato Paranaense desde a construção da nova Arena da Baixada, em 2014. Em 2023, o clube recebeu uma média de 15.995 pagantes nas cinco partidas em que foi permitida a entrada de sócios e foram vendidos ingressos.

Desde 2014, a maior média do Furacão no Estadual havia sido registrada em 2017, com 12.863 pagantes por jogo. Naquele ano, o clube usou equipes reservas em várias rodadas, mas teve o time principal, comandado pelo técnico Paulo Autuori, em momentos estratégicos. Na final, perdeu para o Coritiba do técnico Pachequinho.

A tendência é que a média de 2023 aumente ainda mais. O clube informou nessa quarta-feira (dia 22) que 26 mil sócios já fizeram o chamado ‘check-in’ para o jogo de domingo (dia 26) às 16 horas, contra o Maringá, pela semifinal do Campeonato Paranaense. Nas quartas de final, cerca de 23 mil sócios fizeram essa reserva da cadeira, mas apenas 14.645 apareceram no dia do jogo (um domingo às 19h30). Outros 1.377 ingressos foram vendidos para aquela partida, resultando no público pagante de 16.022.

MÉDIAS DE PÚBLICO DO ATHLETICO NO PARANAENSE

Pagantes nos jogos como mandante no campeonato estadual

Ano Média 2023 15.995 2022 9.655 2021 ** 2020 7.497 2019 9.590 2018 8.382 2017 12.863 2016 12.204 2015 6.703 2014* 2.140 2013* 3.444 2012* 3.654 *Arena da Baixada estava em obras e Athletico mandou jogos em outros estádios **Jogos sem público por causa da pandemia

JOGOS NA ARENA

Público pagante na temporada 2023

13.977 Azuriz

29.057 Coritiba

10.657 Operário

10.263 FC Cascavel

16.022 ISJ

Média: 15.995

JOGOS SEM INGRESSO NA ARENA EM 2023

Com doação de 1kg de alimento e restrito a mulheres e crianças

32.031 Maringá

37.197 Foz

MULHERES

O Athletico cumpriu perda de dois mandos de campo no início do Paranaense 2023. Contra Maringá e Foz, o clube não pode vender ingressos nem permitir a entrada de sócios. Pela punição, só mulheres e crianças tinham direito de acesso à Arena da Baixada, com a doação de 1 kg de alimento. O estádio recebeu 37.197 pessoas contra o Foz e 32.031 contra o Maringá. Somando esses dois jogos com os cinco demais com cobrança de ingressos, a média do Athletico em 2023 é de 21.314 pessoas por partida.

Já o Coritiba só teve uma partida de perda de mando de campo em 2023. Cumpriu contra o Aruko e recebeu 8.871 mulheres e crianças no Couto Pereira. Contando aquele jogo com os demais seis com cobrança de ingresso, a média do clube alviverde em 2023 é de 18.567 pessoas por partida.

COMPARAÇÃO

O Athletico pode terminar o Paranaense 2023 com uma média de público parecida com a registrada no Brasileirão 2022, quando recebeu 18.685 pagantes por jogo na Arena da Baixada. No ano passado, a competição que o Furacão teve maior média foi na Libertadores, com 26.577 pagantes por partida em casa.

CHECK-IN

O check-in para o jogo com o Maringá termina nesta quarta-feira às 19 horas. As cadeiras que não forem reservadas pelos sócios serão vendidas como ingressos para o público geral.