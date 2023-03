Canobbio (Crédito: Divulgação/Auf.org.uy)

Em clima de revanche, a seleção do Uruguai venceu a Coreia do Sul por 2 a 1, nesta terça-feira, em amistoso disputado na capital Seul. O duelo foi uma reedição do confronto entre as duas equipes na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. O jogo terminou sem gols, mas o time asiático levou a melhor nos critérios de desempate e avançou ao mata-mata, causando a eliminação precoce dos uruguaios.

No Seul World Cup Stadium, a história foi diferente. Os uruguaios abriram o placar aos 10 minutos de jogo, com o zagueiro Sebastián Coates. No segundo tempo, a Coreia do Sul empatou aos 6, com Hwang In-beom. Mas, aos 18, o volante Matías Vecino mandou para as redes e confirmou a vitória dos visitantes.

O ponta Canobbio, do Athletico Paranaense, entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Facundo Torres, do Orlando-EUA.

Nos minutos finais, a seleção uruguaia precisou conter a pressão dos anfitriões, liderados por Son Heung-min, atacante do Tottenham. Pela equipe sul-americana, a principal referência em campo era o volante Federico Valverde, do Real Madrid. O lateral Piquerez, do Palmeiras, também foi titular.

As duas equipes tiveram mudanças promovidas pelos treinadores, ambos em início de trabalho. Pela Coreia do Sul, o alemão Jürgen Klinsmann comandou o time apenas pela segunda vez. Trata-se da mesma situação vivida pelo interino Marcelo Broli, no Uruguai – na estreia, havia empatado por 1 a 1 com o Japão.

Em outros amistosos disputados nesta terça, o Equador devolveu a derrota sofrida para a Austrália na semana passada. O time sul-americano venceu por 2 a 1, de virada, em Melbourne, com gols de Estupinan, de pênalti, e Pacho Tenorio. Borrello anotou o gol dos anfitriões. Na sexta, os australianos haviam vencido por 3 a 1.

Em mais um duelo entre sul-americanos e asiáticos, a Colômbia levou a melhor sobre o Japão nesta terça, também de virada. Em Osaka, os colombianos derrotaram os anfitriões por 2 a 1, com gols de Duran e Borre. O time da casa havia aberto o placar com gol de Mitoma.